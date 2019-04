Le ultime immagini di Notre Dame integra. Immergiti e girala. Da qui. Video 3d

Grande importanza avrà, nell’ambito della ricostruzione di Notre Dame, un documentario immersivo a 360 gradi, realizzato da una società di giornalisti parigini, guidati dal rettore della cattedrale.Il lavoro è stato tre mesi prima dell’incendio che ha devastato la chiesa parigina. Con il mouse, una volta avviato il video, è possibile osservare la chiesa in ogni punto, nel suo insieme e nei particolari. Per muoversi nelle quattro direzioni, azionare il mouse all’interno del cerchio in cui appaiono le quattro frecce, come vediamo nell’immagine dimostrativa qui sotto. Il video è in fondo a questa pagina.

Secondo le Figaro, la Francia sta già lavorando su queste immagini di Targo, impostando per ogni sezione, in continuità, una banca dati fotografica.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,