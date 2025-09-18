Lecce, scavano e trovano strutture difensive altomedievali. Così la città cercò di resistere alle incursioni di eserciti nemici, in un’Italia che era diventata luogo di scorrerie

La città si arroccò attorno alle proprie strutture, rinserrando a riccio il nucleo urbano e i monumenti della propria storia romana.

Il mutamento di atteggiamento – aperto alla possibilità di reiterati attacchi nemici, da terra e dal mare – è testimoniato dai ritrovamenti archeologici degli ultimi mesi nel centro storico di Lecce, in un’area compresa tra Piazza Sant’Oronzo e Via Alvino. Queste indagini, promosse dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Brindisi, Lecce e Taranto – che ne ha dato articolata notizia, in queste ore – e realizzate in sinergia con l’amministrazione comunale, stanno rivelando un complesso sistema difensivo altomedievale che dialoga direttamente con l’anfiteatro romano, trasformandone la mole monumentale in strumento di potere e controllo.

Durante i lavori di riqualificazione stradale del 2024, era già emerso un tratto della cavea, insieme al muro anulare e ai pilastri perimetrali dell’anfiteatro. Ma ciò che fin da subito ha catturato l’attenzione degli archeologi è stato il ritrovamento di murature fuori dal perimetro dell’edificio, imponenti e inattese, che sembrano costituire un apparato difensivo urbano di notevole scala. L’analisi stratigrafica indica che il muro principale, largo quasi quattro metri e realizzato con tecnica a sacco, integra blocchi provenienti dallo smontaggio dell’anfiteatro e di altri monumenti circostanti, creando un legame materiale e simbolico tra antico e nuovo. Questo muro si sviluppa dai pilastri dell’anfiteatro verso nord per sedici metri, piega a angolo retto e continua verso est, insinuandosi sotto gli isolati moderni della piazza, quasi come a voler tracciare una memoria sotterranea dell’assetto urbano altomedievale.

Non solo mura: l’angolo del grande muro fu rinforzato con una massiccia torre circolare, di circa dodici metri di diametro, costruita anch’essa con blocchi di reimpiego e posata a secco. L’insieme racconta la trasformazione dell’anfiteatro da spazio di spettacolo a centro di comando e difesa, a testimonianza di un periodo di crisi politica e militare che caratterizzò Lecce tra V e VI secolo d.C. In quel frangente, il decreto di Onorio del 404 aveva decretato la fine dei ludi gladiatori, e la città doveva riorganizzare il proprio spazio urbano e il proprio potere militare adattando le strutture esistenti a nuove esigenze.

Le analogie con scavi precedenti, in particolare quelli condotti all’inizio del Novecento da Cosimo De Giorgi per il palazzo della Banca d’Italia, suggeriscono che l’apparato fortificato recentemente portato alla luce non fosse un intervento isolato, ma parte di un organismo urbano coerente, progettato per proteggere e governare la città. Si può ipotizzare che l’anfiteatro stesso, con la sua mole imponente, sia stato trasformato in un kastron bizantino, fortificazione e centro politico insieme, in un processo che trova riscontro in altre città romane riadattate in età altomedievale.

I materiali, i muri e le torri restituiscono così non soltanto un’immagine tecnica, ma anche una narrazione di Lecce: una città che si adatta, che riorganizza le proprie difese, che conserva memoria dei monumenti antichi per convertirli in strumenti di sopravvivenza. Le evidenze archeologiche, integrate dallo studio dei reperti e delle stratigrafie, permettono di delineare un racconto urbano coerente, colmando lacune documentarie tra la caduta dell’Impero romano d’Occidente e l’affermarsi della dominazione normanna.