Legni romani sul fondo del pozzo. Scoperte tavolette per scrivere (con frasi in corsivo), suole di zoccoli per bambini, resti di pettini d’acero e altri oggetti di un laboratorio di 2000 anni fa

Una scoperta archeologica rivela l’esistenza di un laboratorio ligneo romano e di manufatti rarissimi

Data di pubblicazione: 2 ottobre 2025.

Ultima modifica: 2 ottobre 2025.

Pozzi come scrigni di legno

La conservazione eccezionale degli oggetti lignei di Isarnodurum

Il legno, materia fragile per eccellenza, difficilmente attraversa i secoli. Brucia, si consuma, marcisce. Per questo, quando affiora dagli scavi, il suo recupero appare come un dono inatteso. A Izernore (Ain), nell’antico agglomerato romano di Isarnodurum, un’équipe dell’Inrap ha portato alla luce una serie straordinaria di manufatti lignei, rimasti intrappolati per duemila anni sul fondo di quattro pozzi. L’acqua, l’assenza di ossigeno e la totale oscurità hanno creato le condizioni ideali per preservare semi, pollini, scarti e oggetti perfettamente riconoscibili, restituendo un’immagine vivida dell’artigianato locale.

Questi pozzi, situati lungo il Chemin des Trablettes, raccontano la quotidianità di un quartiere romano dove abitazioni e botteghe si intrecciavano. Una periferia pulsante, che celava nelle sue viscere il cuore di un mestiere dimenticato.

Isarnodurum, città di confine

Una comunità gallo-romana tra il Giura e il Rodano

L’odierna Izernore corrisponde all’antico Isarnodurum, agglomerato gallo-romano sviluppatosi a partire dal I secolo d.C. lungo un asse viario che collegava Lugdunum (Lione) con le Alpi. La posizione, ai margini del Giura e in prossimità del bacino del Rodano, fece della città un punto di passaggio e di scambio. Le fonti archeologiche documentano un centro dotato di edifici pubblici, tra cui un tempio monumentale, e quartieri artigianali ben integrati nell’urbanistica.

La città, pur non essendo un grande capoluogo provinciale, svolgeva un ruolo cruciale come polo di produzione e redistribuzione regionale, con attività legate alla lavorazione del legno, alla ceramica e al metallo. I ritrovamenti degli ultimi decenni hanno mostrato come Isarnodurum fosse un centro vivo, che partecipava pienamente ai circuiti economici e culturali dell’Impero romano.

Un laboratorio di bosso

Pettini, pissidi e fusaiole: la mano dei maestri artigiani

Dagli scarti emerge il laboratorio. Legni di bosso, frassino, acero e nocciolo sono stati ritrovati in diverse fasi di lavorazione: dai rami grezzi ai semilavorati, dagli scarti di tornitura agli oggetti finiti. L’analisi dimostra la presenza di un’officina altamente specializzata, capace di produrre manufatti di grande finezza.

Particolarmente significativi sono gli sbozzati dei pettini a doppia dentatura, oggetti che richiedevano un sapere tecnico raffinato e che confermano l’esistenza di un laboratorio professionale. Il bosso, con la sua durezza e la grana sottile, garantiva superfici lisce, resistenti, ma al tempo stesso delicate al tatto. Non stupisce che questa tradizione sia sopravvissuta nei secoli: fino al XVIII secolo Izernore fu rinomata per la produzione di pettini lignei, una tradizione che si adattò persino all’arrivo della plastica.

Gli scavi hanno restituito pissidi, fusaiole, applique decorative e piccoli oggetti da toccare con le mani, da portare con sé, da usare ogni giorno: manufatti nati per un mercato vasto, diffusi in tutto il mondo romano.

Scrivere sul legno

Le tavolette grafiche tra istruzione, contabilità e amministrazione

Accanto ai pettini e alle pissidi, gli archeologi hanno rinvenuto almeno quindici tavolette scrittorie, seppure frammentarie. Alcune erano semplici quaderni scolastici, altre documenti contabili o ufficiali. La presenza di listelli e frammenti, unita a una tavoletta che sembra una prova di fabbricazione, suggerisce una possibile produzione locale di supporti per la scrittura, forse favorita dalle risorse boschive della zona. Tre tavolette integre sono probabilmente riferibili a un codice triplex. Sulla terza tavoletta di scrittura, sul verso, c’è una firma o un nome in corsivo, rimasto intatto.

Tabulazione per scrittura interamente scavata su questo lato, appartenente al secondo foglio di un codice triplex. © Flore Giraud, Inrap

Tavoletta per scrivere scavata in quanto parte di questo lato, appartiene al secondo foglio di un codice triplex. © Flore Giraud, Inrap





Tavoletta per scrivere, con graffiti sul retro; è possibile trattare il nome del proprietario della tavoletta o della bottega al momento della sua realizzazione. © Flore Giraud, Inrap

Tavoletta per inchiostro. Sul lato destro della fotografia, parti di frasi in romano corsivo attualmente in fase di decifrazione da parte di specialisti. © Flore Giraud, Inrap



L’eccezionalità risiede in un esemplare con tracce di inchiostro ancora leggibili, ora sottoposto ad analisi. Un dettaglio che, se confermato, getterà nuova luce sull’alfabetizzazione e sulle pratiche di registrazione a Isarnodurum.

Calzature per piccoli piedi

Due rarissime suole lignee dell’infanzia romana

Tra i reperti degli scavi dell’Inrap figurano due suole in legno d’acero, appartenenti a calzature di tipo sculponae: scarpe con una base lignea, completate da parti in cuoio. Una, di misura corrispondente a un piede di bambino di 6-7 anni (taglia moderna 29), era fissata con piccoli chiodi metallici. L’altra, di taglia 27, per un bimbo di 4-5 anni, ricorda invece un’infradito, con la caratteristica perforazione tra le dita per l’inserimento di una cinghia.

Suola in legno studio dallo xilologo. © Flore Giraud, Inrap



Simili testimonianze sono estremamente rare nel mondo romano: il legno, a differenza del cuoio, non sopravvive quasi mai. Questi oggetti offrono un’immagine toccante della vita quotidiana, della fragilità dell’infanzia e della cura con cui venivano fabbricate calzature per i più piccoli.

Isarnodurum e i suoi pozzi

Acqua, tecnologia e conservazione di memorie

La particolarità di Isarnodurum era la sua falda freatica superficiale, che correva su uno strato di argilla impermeabile a meno di tre metri dal suolo. Costruire un pozzo era semplice ed economico, tanto che ogni famiglia ne possedeva probabilmente uno. Una volta esaurita la funzione idrica, i pozzi venivano convertiti in discariche domestiche. Da qui la loro ricchezza per gli archeologi, che vi trovano un condensato della vita quotidiana: rifiuti, residui organici, strumenti rotti, ma anche segni tangibili di attività artigianali.

Il lavoro di scavo e recupero è stato condotto dall’Unità di Intervento Strutture Archeologiche Profonde (Cisap) dell’Inrap, mentre gli oggetti lignei, dopo l’analisi xilologica, sono stati sottoposti a delicati trattamenti di stabilizzazione presso ARC-NucléART di Grenoble.

Una mostra per raccontare il legno di duemila anni fa

Dal 21 settembre 2025 al 31 dicembre 2026 al Museo di Izernore

I reperti, oggi restaurati e studiati, sono protagonisti della mostra “Pozzo di conoscenza. 240 anni di scavi a Izernore”, organizzata dal Museo archeologico di Izernore in collaborazione con l’Inrap. Un percorso che intreccia archeologia e storia sociale, artigianato e vita quotidiana, restituendo al visitatore la sensazione di camminare tra le botteghe di Isarnodurum, là dove il legno vibrava ancora sotto la lama dei torni.