L’espressionismo astratto della maialina-pittrice Pigcasso. Un suo quadro venduto per 23.500 euro. La storia, il breve video

Foto courtesy Farm Sanctuary SA Una maialina di 6 anni, dotata di una stazza paffuta di 240 chili vive con gioia creativa in una splendida tenuta del Sudafrica e ricambia l’amore che riceve giornalmente realizzando, per chi la ospita, opere di espressionismo astratto, che dipinge stringendo con il muso un pennello. Conta sull’aiuto di assistenti che non intervengono a livello pittorico, ma le ruotano la tela affinchè lei possa raggiungere ogni lato del supporto stesso. Vederla dipingere sembra la realizzazione di un sogno da cartone animato. Pigcasso è il suo nome. Venne adottata da Joanne Lefson, attivista per i diritti degli animali che un giorno, per gioco, le mise in bocca un pennello intinto nel colore. Non si sa se poco prima avesse visto la sua padroncina tinteggiare un muro, ma Pigcasso prese a utilizzare il pennello stesso con assoluta professionalità.

