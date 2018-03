Lezioni di amore nel parco. Gli splendidi disegni degli infortuni della Virtù

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO , OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995

Queste splendide, realistiche immagini, d’ambientazione e di sapore settecentesco, furono realizzate dal grande Paul-Emile Bécat, con la tecnica della puntasecca, per il libro Le nuove lezioni d’amore nel parco, opera dello scrittore René Boylesve, che aveva iniziato a misurarsi con il tema del rapporto tra innocenza e pulsioni, a partire da La lezione d’amore in un parco, romanzo apparso per la prima volta nel 1902. Ventidue anni dopo, nel 1924, tornò sul tema con Le nuove lezioni d’amore in un parco, preceduto da Alcindor o dopo la lezione l’amore in un parco (1920). L’edizione con le tavole di Becat è del 1951.

La storia. Nel XVIII secolo, un nobile, Lemeunier de Fontevrault, piantò, secondo il gusto dell’epoca, numerosi alberi e fece assestare il terreno, realizzando un grande, meraviglioso parco attorno al proprio castello, su un colle di Tourine. Quando la sua erede, Ninon, sposa il marchese di Charamante, non manca nulla a quel parco che si perde a viste d’occhio verso la Loire. A Ninon non resta che aggiungere solo una cosa: una statua di Cupido che sia testimonianza delle fortune ricevute nella vita. E’ a causa della posa di questa statua, dotata di un grazioso realismo e di un particolare potere, che inizia tutta l’avventura. La marchesa ha una devota cerchia di amici e una figlia, Jacquette, che è particolarmente curiosa. Poichè il clima delle vecchie mura e delle vecchie amicizie è molto confidenziale e poco incline a favorire un’educazione seria, la marchesa, che vuole crescere la figlia nell’innocenza assoluta, assume una governante che dovrà educare la bambina con saggi consigli. Jacquette crescerà così con l’innocenza dei bambini. Ma la sorte, naturalmente, provocherà meravigliosi infortuni della virtù, secondo i migliori romanzi libertini.

