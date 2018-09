Liberty proibito. Donne flessuose nel gorgo dei sensi. Senza più pudore. Le incisioni di Von Bayros

Pervaso da atmosfere decadentiste, Franz von Bayros (Zagabria, 28 maggio 1866 – Vienna, 3 aprile 1924) è stato un artista che ha interpretato l’Art Nouveaoau o Liberty con grande efficacia. Non solo per un’adesione stilistica evidente nei motivi floreali e nella lla flessuosità d’oggetti e figure, ma perchè egli seppe interpretare il clima gioioso – e in alcuni casi molto trasgressivo – della Belle époque. La sua raccolta più nota è Erzählungen am Toilettentische (Racconti alla toeletta), che vedremo, in parte, nel filmato, più sotto.

Cenni biografici

Von Bayros nasce nel 1866 a Zagabria, oggi in Croazia. All’età di 17 anni entra all’accademia l’Accademia di belle arti di Vienna ed entra successivamente a far parte della cerchia di amici di Johann Strauss. Nel 1896 sposa Alice Katharina Maria Elisabeth, figliastra del compositore. L’anno successivo, von Bayros si trasferisce a Monaco di Baviera. Nel 1904, l’artista espone la sua prima mostra a Monaco, con grande successo.

Dal 1904 fino al 1908, von Bayros si reca a Parigi e in Italia per i suoi studi. Tornato a Vienna, si sente come un estraneo. Lo scoppio della prima guerra mondiale si conferma come l’ennesima battuta d’arresto per von Bayros. L’artista muore a Vienna, a causa di un’emorragia cerebrale.