Libri & Arte | La classifica dei bestseller: Da Lettere di Theo a Caravaggio. Scopri le migliori letture del momento

Dal raffinato e dettagliato volume dedicato alla vita di, edito da Taschen, alle Lettere appassionate di, passando per il Diario dal Carcere del tormentato. La classifica deistilata da Amazon traccia uno spaccato delle letture più interessanti del panorama artistico ed editoriale contemporaneo. Reggono, ad una prima analisi i “mostri sacri” della pittura (Caravaggio, Raffaello, Leonardo, Van Gogh) che non cedono minimamente il passo alle nuove correnti espressive.

Per trovare un libro dedicato ad un’artista contemporanea dobbiamo infatti compiere un lungo scroll e portarci alla posizione numero 30, occupata da Yayoy Kusama, la celebre artista giapponese dei pois e delle atmosfere fiabesche.

Stile arte, in collaborazione con Amazon, ti propone qui di seguito un elenco dei titoli maggiormente apprezzato dal pubblico. Uno strumento efficace per indirizzare la propria sete di lettura e per trovare spunti per un regalo apprezzato.

1- Lettere a Theo Formato Kindle

«Caro Theo…»: dall’agosto 1872 fino al 27 luglio 1890, due giorni prima di morire, Vincent Van Gogh scrisse al fratello con una costanza che trova il solo termine di paragone nell’amore che egli nutriva per lui. Da sempre interlocutore privilegiato dell’artista, nonché il primo a riconoscerne la grandezza, per lungo tempo Theo fu l’unico a cui Vincent confidò le pene della mente e del cuore. «Se non avessi Theo» scriveva, «mi sarebbe impossibile dedicarmi al mio lavoro; ma poiché mi è amico farò ancora progressi e continuerò.» Queste lettere ci permettono di seguire, quasi quotidianamente, la vicenda artistica e umana del grande pittore e costituiscono, ancora oggi, il miglior viatico per un approccio alla sua incredibile produzione. Un’altissima testimonianza morale, una professione di credo estetico forse senza eguali in tutta la storia dell’arte. Prezzo Amazon: 0,00 EURO – Acquistalo qui

Al terzo posto la versione cartacea del libro dedicato a Van Gogh, che Amazon propone (in copertina flessibile) a 9,75 euro. Ebook gratuito o l’eleganza e il profumo della carta stampata? A voi la scelta

2- Werner’s Nomenclature of Colours

Pubblicata per la prima volta nel 1814, la “Nomenclatura dei colori” di Werner è una guida tassonomica al colore che è stata apprezzata da naturalisti e antropologi per oltre due secoli. Alla fine del 1790 Abraham Gottlob Werner ideò la propria combinazione di colori standardizzata, che consentì allo scrittore di descrivere anche le più sottili differenze cromatiche con una terminologia coerente. Il suo schema fu poi adattato da un pittore di fiori di Edimburgo, Patrick Syme, che tracciò i minerali reali descritti da Werner e li usò per creare le cartelle colori trovate nel libro. Nell’era pre-fotografica, quasi tutti i dettagli visivi dovevano essere catturati usando la parola scritta e gli osservatori scientifici non potevano permettersi alcuna ambiguità nelle loro descrizioni. Questi includevano Charles Darwin, per il quale la nomenclatura di Werner era uno strumento indispensabile durante il suo viaggio fondamentale sul Beagle. La nomenclatura dei colori di Werner è un affascinante manufatto risalente all’epoca degli esploratori, che continua ad essere apprezzato da artisti e scienziati.Prezzo Amazon: 11,18 EURO – Acquistalo qui

4 – Leonardo da Vinci. Tutti i dipinti e disegni

Il volume esplora la vita e l’opera di Leonardo in dieci capitoli basati sulle lettere, i contratti, le pagine di diario e gli scritti del maestro. Tutti i dipinti vengono presentati e analizzati approfonditamente e L’annunciazione e Il cenacolo sono riprodotti a doppia pagina. La seconda parte del libro offre un catalogo ragionato dei dipinti, comprendente anche quelli andati perduti, corredati da testi che ne descrivono lo stato di conservazione. Sono inclusi tutti i dipinti che possono essere fondatamente attribuiti a Leonardo; grazie a nuove scoperte e alla ricerca scientifica, per la prima volta viene riunita in un’unica pubblicazione la sua opera pittorica completa. Prezzo Amazon: 13,05 EURO – Acquistalo qui