L’Impero Romano distrutto da cambiamenti climatici? Si studiano le etichette delle mummie per capirlo

Seguici su Facebook e metti Mi Piace alla pagina di Stile Arte:

Gli scienziati svizzeri stanno ricostruendo il clima del mondo antico utilizzando piccoli manufatti in legno appesi a resti mummificati. Indagini importanti perché consentono di superare i luoghi comuni sul clima..

Nel corso della storia, il clima terrestre ha subito fluttuazioni naturali. Anche se – forse – meno pesanti rispetto alla crisi attuale, queste fluttuazioni sarebbero comunque bastate a fare e disfare imperi. Secondo recenti studi, avrebbero contribuito prima all’ascesa dell’Impero Romano e poi alla sua caduta. Gli scienziati di Basilea e Ginevra finanziati dal Fondo nazionale svizzero per la scienza (FNS) stanno cercando di ricostruire il clima dell’antico Egitto governato dai romani nel tentativo di comprendere meglio gli effetti che ha avuto sulla storia di una regione o di un impero.

Il team è aiutato nei suoi compiti da notevoli “pietre di rosetta” sotto forma di etichette di legno attaccate alle mummie di epoca romana. Prima di inviare il proprio caro defunto all’imbalsamatore, le famiglie attaccavano alla salma un’etichetta con il nome del defunto, i nomi dei genitori e talvolta un breve messaggio religioso. Le etichette erano un modo per identificare il defunto, che non sarebbe stato più riconoscibile una volta avvolto nelle bende, e garantire che gli imbalsamatori non mischiassero i corpi.

Una ricchezza di informazioni nei musei

Le etichette di legno forniscono più informazioni oltre all’identità di Pkyris, il defunto figlio di Besis e Senpnouth, o della defunta Tsenpetese, figlia di Panahib. Contengono inoltre preziose informazioni sul clima dell’epoca perché, come tutti i manufatti lignei, presentano anelli di accrescimento. Ogni anello segna il passaggio di un anno. Gli anni buoni sono indicati da ampi anelli, poiché l’albero è cresciuto più velocemente. Anelli più stretti possono essere la prova di anni di siccità.

Pochi pezzi di legno ovviamente non bastano da soli a ricostruire il clima dell’epoca. Sarebbe necessario osservare lo stesso schema in almeno diverse dozzine di campioni. Maggiore è il numero di sovrapposizioni, più affidabili sono le conclusioni. Inoltre, per ricreare le sottigliezze della fluttuazione climatica, è essenziale confrontare gli anelli di crescita di diverse specie arboree con diverse risposte a condizioni climatiche come la siccità o il caldo estremo.

“Ecco perché le etichette delle mummie sono ideali per i nostri scopi”, spiega François Blondel, archeologo dell’Università di Ginevra. “Non solo ce ne sono migliaia nei musei di tutto il mondo, ma sono realizzati con molte specie arboree diverse, come pini, cipressi, cedri e ginepri”.

Incontri eventi climatici

Nell’International Journal of Wood Culture, il ricercatore ha analizzato le sequenze di anelli di oltre 300 etichette. Ha quindi identificato le sovrapposizioni, in altre parole, i casi in cui le sequenze di anelli combaciano tra loro.

Queste sovrapposizioni forniscono un primo profilo di come era il clima nel Mediterraneo orientale, nell’odierno Libano, nelle isole greche o alla foce del Nilo, le aree in cui gli alberi venivano raccolti. Ci sono alcuni anni buoni qui e una sfortunata successione di siccità là, ma le date effettive non sono ancora chiare, spiega François Blondel. “Non possiamo ancora assegnare una data precisa agli anelli e agli eventi che registrano”.

Il prossimo passo in avanti sarà quindi quello di collocare questi eventi nella storia. Con un po’ di fortuna, gli scienziati troveranno un esemplare databile. Quindi, cercando sovrapposizioni con altre etichette della stessa specie di albero e regione, dovrebbero essere in grado di individuare la data esatta. In caso contrario, dovranno ricorrere alla datazione al radiocarbonio. Combinando diversi campioni di legno prelevati lungo gli anelli dello stesso esemplare, è possibile ridurre statisticamente l’incertezza della datazione, praticamente a zero nella migliore delle ipotesi. Gli scienziati devono ancora trovare gli esemplari giusti e, soprattutto, ottenere il permesso dai musei per l’analisi invasiva al radiocarbonio.

La ricerca è appena iniziata, spiega Sabine Huebner. In qualità di capofila del progetto FNS che cerca di ricostruire il clima dell’Egitto romano, il professore di storia antica dell’Università di Basilea coordina il lavoro di storici, archeologi e climatologi. “Le etichette delle mummie sono solo uno strumento proxy che stiamo usando per ricostruire il clima dell’Egitto romano, il granaio dell’Impero Romano, e capire come le fluttuazioni climatiche hanno influenzato i cambiamenti nella società, nel governo e nell’economia”. È un perfetto esempio di come le questioni sollevate dalla storia antica possano essere di pressante importanza per il mondo moderno.

(*) F. Blondel, S. Huebner, C. Pearson e M. Stoffel: Mummy Labels: A Witness to the Use and Processing of Wood in Roman Egypt. Brillante (2023)