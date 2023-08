L’impero romano è crollato a causa dell’avvelenamento da piombo? La teoria di una equipe americana fa discutere

Gli imperatori dell’Antica Roma hanno sicuramente guadagnato la loro reputazione per l’eccessiva stravaganza e le bizarrie. E se dietro questi comportamenti ci fosse un avvelenamento da piombo?

Le bizzarrie degli imperatori

Come non ricordare l’imperatore Caligola, noto per i suoi capricci sconcertanti: raggiunse l’apice della stravaganza quando nominò il suo adorato cavallo, Incitatus, sacerdote. L’equino fu coinvolto in cerimonie religiose e persino accolto a banchetti da lui ospitati.



Il bizzarro imperatore Nerone era affascinato dalle arti, ma il suo amore per la recitazione andò oltre il convenzionale. Si racconta che avesse costruito un palco meccanico rotante in modo da poter esibirsi nei teatri da tutti gli angoli, come se fosse in cima al mondo. Commodo, ispiratore del personaggio di Joaquin Phoenix nel film “Il Gladiatore”, amava esibirsi come gladiatore. Organizzava spettacoli in cui si confrontava con sfide insulse e improbabili, come sconfiggere animali inermi o persino decapitare giraffe.Tiberio, noto per la sua paranoia eccessiva, fu coinvolto in uno scandalo quando si diffuse la voce che avesse vestito delle capre con abiti senatoriali e le avesse fatte girovagare per il Senato romano.

La teoria dell’avvelenamento da piombo

Mentre la maggior parte degli storici scarta queste storie, etichettandole come esagerate campagne di diffamazione politica, l’idea che ci fosse più di un briciolo di verità in questi racconti persiste. Entra in scena la curiosa teoria proposta da Reactions, e da un team di studiosi dell’American Chemical Society in collaborazione con la PBS Digital Studios.

Gli antichi Romani avevano un rapporto intimo con il piombo, un elemento noto per la sua notevole malleabilità e resistenza alla corrosione. La sua presenza era onnipresente, adornando tutto, dagli utensili alle tubature dell’acqua, fino alle bare. È un curioso capovolgimento del destino che questo elemento apparentemente innocuo possa aver giocato un ruolo nei comportamenti enigmatici dei leader dell’impero.

Mentre ci addentriamo in questa affascinante teoria, scopriamo un’interessante connessione culinaria che farebbe alzare un sopracciglio anche al più ardente appassionato di cucina. L’aristocrazia romana si abbandonava a sontuosi banchetti, e una gemma storica nota come il Manuale di Cucina Romana di Apicio svela una sorprendente rivelazione: quasi un centinaio delle sue 450 ricette conteneva acetato di piombo, spesso chiamato “zucchero di piombo”. La domanda si fa strada, perché rivolgersi al piombo per dolcificare i loro piatti, quando alternative come il miele e l’uva erano a loro disposizione? Una scelta culinaria perplessa, ma che ha prodotto risultati sorprendenti. Sembra che l’acetato derivato dall’uva si combinasse con ioni di piombo, rilasciati dalle pentole di cottura, formando una deliziosa mistura – un gioco culinario che farebbe alzare un sopracciglio persino a Carlo Cracco.

Curiosamente, questa indulgenza nella cucina zuccherata al piombo era accompagnata da una insaziabile sete di vino, con gli aristocratici romani che avrebbero bevuto tra uno e cinque litri al giorno. Vino servito in boccali che, forse, portavano ad un rilascio di piombo. Un sontuoso banchetto ospitato dal politico Lucullo avrebbe avuto, si dice, circa quattro milioni di litri di vino. Un’indulgenza ebbra, ma poco sapevano che il dolce nettare che ingerivano nascondeva un ingrediente nascosto e sinistro.

Nei meandri della scienza moderna, l’ombra gettata dal piombo si staglia imponente. La capacità dell’elemento di sostituire il calcio crea il caos nei nostri corpi, in particolare nei nostri cervelli. L’equilibrio delicato del calcio necessario per la comunicazione tra i neuroni è disturbato, portando a sbalzi d’umore erratici e ad un elaborazione compromessa delle informazioni – effetti che sembrano riflettere il comportamento dei sovrani romani antichi.

L’attrazione per il piombo si estendeva al di là dei confini degli esperimenti culinari. I Romani usavano il piombo in diverse applicazioni, dalle stoviglie alle tubature dell’acqua, lasciando un segno indelebile per le generazioni future. Ma avrebbe davvero questo elemento apparentemente innocuo potuto orchestrare la caduta di un impero? I ricercatori si sono dibattuti con questa domanda per decenni, ricreando antichi sciroppi e vini, scoprendo concentrazioni di piombo che farebbero rabbrividire le agenzie di regolamentazione moderne.

Eppure, il mistero è lontano dall’essere risolto. Uno studio recente condotto nel 2014 si è imbarcato in un’escavazione acquatica intorno a Roma, confrontando i livelli di piombo nei sedimenti con quelli conservati nelle antiche tubature. Sebbene abbia rivelato che l’acqua di Roma potrebbe aver contenuto più piombo dell’acqua di rubinetto odierna, non era l’unico presagio del destino, temperando l’attrattiva della teoria.

Le ossa, quei silenziosi testimoni di epoche passate, detengono un altro pezzo del puzzle. Analizzando i resti scheletrici dei cittadini romani comuni, i ricercatori hanno scoperto una sorprendente discrepanza nei livelli di piombo tra l’Età del Ferro e l’Impero Romano – registrando concentrazioni fino a 400 volte maggiori di piombo nell’ultimo. Un cocktail potente, sicuramente in grado di influenzare la chimica cerebrale e il comportamento, ma può davvero essere accreditato della caduta dell’impero?

Il palcoscenico è pronto, le prove affascinanti, ma l’intera portata dell’impatto del piombo nel grande teatro dell’Antica Roma rimane avvolta nel mistero. È stato un fattore contributivo o semplicemente una curiosa parentesi nelle cronache della storia? Mentre cala il sipario su questo racconto enigmatico, una cosa rimane certa: i sussurri del passato risuonano ancora nelle sfide che affrontiamo oggi, un potente monito che l’eredità del piombo continua a gettare la sua ombra sul presente.

FAQ: Le Bizzarrie degli Imperatori Romani e la Teoria del Piombo