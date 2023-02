L’impronta di un’elegante calzatura femminile romana trovata, con una firma, nell’antichissima fornace

Impronte di eleganti scarpe da donna su una mattonella romana del III o IV secolo d. C. – una scarpa dalla pianta sottile, sagomata leggiadramente – suscitano gli interrogativi degli studiosi inglesi, impegnati ad analizzare i materiali recuperati da una fornace che produceva piastrelle nelle East Midlands per le ville romane del circondario. Che ci faceva un’elegante signora in quel luogo, con quel bel piedino aggraziato? E chi era quell’uomo che firmò un’altra piastrella con la scritta Potentius fecit – che oggi potremmo liberamente tradurre, in italiano corrente, come “fatto da Potentius” – come avrebbe potuto firmare un’opera d’arte?

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis