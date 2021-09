L’occasione alle aste on line. Ritratto di nobildonna, primi anni del ‘900. A poche centinaia di euro

Prosegue la nostra rubrica di segnalazione, per i lettori, delle opere più interessanti che passano per le aste on line sicure. I nostri critici individuano i dipinti di qualità assoluta contrassegnati da prezzi molto contenuti. Oggi portiamo all’attenzione dei lettori un elegantissimo dipinto di scuola italiana dei primi anni del XX secolo – Ritratto di nobildonna – Olio su pannello – L’opera è ferma all’asta a poche centinaia di euro. La nostra scelta si svolge all’interno di aste che che danno assoluta certezza e sicurezza all’acquirente.

