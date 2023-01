L’occasione del giorno. Adorazione dei Magi del XVI-XVII secolo all’asta on line. Offerte ferme a 100 euro

Un intenso dipinto su tavola che rappresenta l’Adorazione dei magi ed è ascrivibile alla scuola veneto cretese, va all’asta on line in queste ore sul sito Catawiki . Il dipinto, di ottima fattura, presenta elementi che ne consentono la datazione in un periodo compreso tra la seconda metà del Cinquecento e i primi decenni del Seicento. L’opera ha ricevuto, fino al momento in cui scriviamo, offerte per 100 euro. Per vedere le altra foto del dipinto e leggere la scheda potete CLICCARE QUI .

