L’occasione del Giorno. All’asta intenso quadro di Georges Manzana Pissarro. Offerte a 700 euro

Jeune femme à l’ombre d’un arbre – Giovane donna all’ombra di un albero – Georges Manzana Pissarro (1871-1961) va all’asta on line sul sito Catawiki . I nostri esperti, nel rapporto qualità-prezzo, lo indicano inequivocabilmente come occasione del giorno. Georges Henri Manzana Pissarro nasce nel 1871 in Francia, a Louveciennes, terzogenito dell’artista impressionista Camille Pissarro. Inizialmente dipinge al fianco del padre, dove impara non solo a maneggiare pennello e matita, ma anche ad osservare e ad amare la natura. Accanto al fratello, Lucien Pissarro trascorse i suoi anni formativi circondato da illustri artisti impressionisti, quali Monet, Cézanne, Renoir, Gauguin, i quali frequentarono tutti la casa Pissarro . Il quadro all’asta è di grande interesse. Le offerte, nel momento in cui scriviamo sono ferme a 700 euro. Una cifra molto contenuta. Per osservare l’opera dettagliatamente, leggere la scheda e conoscerne la stima potete CLICCARE QUI sul nostro link sicuro e certificato.

