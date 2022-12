L’occasione del giorno. All’asta on line elegante Maddalena seicentesca. Offerte ferme a 76 euro

Un elegante dipinto di scuola veneta seicentesca, che rappresenta una sensuale Maddalena, è in vendita in queste ore sul sito internazionale Catawiki . L’opera, a nostro giudizio, è degna d’assoluta attenzione per l’eleganza e la gradevolezza del soggetto – da inserire così, senza restauri, in qualsiasi arredamento – e per il prezzo. Il venditore non ha infatti fissato un minimo. Il dipinto – olio su tela – ha ricevuto – mentre scriviamo – offerte per complessivi 76 euro. Per vedere titte le foto e leggere la scheda del quadro potete CLICCARE QUI.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis