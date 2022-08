L’occasione del giorno alle aste on line. Questo quadro di Carlo Perindani fermo a 45 euro

Riprendiamo il servizio di “affari in asta”, segnalazione – per i nostri lettori – dei pezzi più interessanti nel rapporto qualità-prezzo, che passano alle aste on line. In questo ambito, i nostri esperti indicano al lettore un’intensa marina dipinta del pittore italiano Carlo Perindani (1899-1986) che va all’asta in questi giorni on line, sul sito internazionale di Catawiki . L’opera – nella foto, qui sopra – è tonalmente molto equilibrata, particolarmente elegante e si presta ad essere inserita sia in una casa minimal che in un’abitazione classica. Il dipinto – che presenta una stima piuttosto bassa, compresa tra i 400 e i 600 euro – nel momento in cui pubblichiamo questo articolo ha ricevuto offerte per 45 euro. Carlo Perindani è un pittore di rilievo del 900 italiano, che nacque e si formò a Milano e che visse a Capri. Per vedere tutte le foto dell’opera e leggere la scheda del dipinto CLICCARE QUI. Un’interessante biografia dell’artista è pubblicata da wikipedia .

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis