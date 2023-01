L’occasione del giorno. Ampio ed elegante dipinto antico all’asta on line. Offerte ferme a 1 euro

Un dipinto di ampie di dimensioni e di ottimo impatto estetico, che rappresenta un ragazzino e una ragazzina in un improvvisato mercato di funghi e selvaggina, è all’asta in queste ore on line sul sito Catawiki . L’olio su tela è del 1850, ma riprende una consolidata tradizione legata alle figure popolari e all’abbondanza – come contraltare della povertà suscitata dall’inoperosità – portata avanti da artisti settecenteschi, come il lombardo Giacomo Ceruti detto il Pitocchetto e Cipper. Lei lava i panni, lui raccoglie ciò che gli offre il bosco. Il costo dell’opera risulta particolarmente allettante, per un quadro di quasi 200 anni fa, realizzato con buona tecnica e con soggetto beneagurante. Le offerte sono ferme a 1 euro, mentre il prezzo di riserva è fissato in circa 600 euro. Per vedere le altre foto dell’opera, conoscerne dimensioni ed – eventualmente – pensare di acquistarlo, potete CLICCARE QUI

