L’occasione del giorno. Deliziosa preghiera serale con il cagnolino. Tela dell’800 all’asta on line. Offerte a 1 euro

E’ la preghiera serale di una bambina che, presumibilmente, si affida alla notte attraverso l’intercessione protettrice dell’Angelo custode e dell’amato cane. Opera deliziosa di un seguace di Sir Joshua Reynolds. La pittura – olio su tela – è ottima. La tela stessa è d’epoca. L’opera è all’asta on line, in queste ore sul sito Catawiki . “Il dipinto di impostazione settecentesca ma di realizzazione ottocentesca – è scritto nella scheda del quadro -è ispirato al famoso pittore inglese. Sono note altre realizzazioni di soggetti simili come Giovane ragazza e suo cane, ritratto dipinto nel 1780 e conservato al Tokyo Fuji Art Museum, o il ritratto di Miss Bowles con un cane 1775 Londra, Wallace Collection. Il quadro – nel momento in cui scriviamo – è fermo, come offerte, a 1 euro. Per vedere tutte le foto dell’opera, conoscerne quotazioni e dimensioni potete CLICCARE QUI

