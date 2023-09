L’occasione del giorno. Olio su tela ottocentesco di Magaud, all’asta on line. Offerte ferme a 430 euro

Questo olio su tela di Dominique Antoine Magaud (1817-1899), La Baigneuse – firmato in basso a destra e datato 1874 – va all’asta in queste ore sul sito internazionale Catawiki . L’opera misura, con la cornice, 90 cm x 67 cm x 12 cm., mentre la tela misura 60 cm x 40 cm. Nel momento in cui scriviamo le offerte sono ferme a 430 euro. Magaud fu allievo di Augustin Aubert all’École des Beaux-Arts di Marsiglia nel 1839 e poi di Léon Cogniet all’École di Parigi. Espose per la prima volta al Salon di Parigi nel 1841, vincendo medaglie di terza classe nel 1861 e nel 1863. Nel 1869 fu nominato direttore dell’École des Bea Arts. Dopo il suo ritorno a Marsiglia, Magaud ricevette una serie di importanti commissioni per dipingere religiosi – mori che includevano un’importante commissione del prefetto, Carlo Magno de Maupas, per decorare il nuovo edificio della sede della Prefettura di Bouches-du-Rhône. Nel 1866 fu nominato membro dell’Académie de Marseille e, tre anni dopo, fu nominato direttore della sua vecchia alma mater, l’École des Beaux-Arts de Marseille e nel 1886 divenne cavaliere della Legion d’onore. Per vedere tutte le foto – con ingrandimenti – del dipinto e dare un’occhiata all’asta potete CLICCARE QUI

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis