L’occasione del giorno. Questo dipinto del XVII-XVIII all’asta on line. Offerte ferme a 8 euro

Un interessante dipinto che trae ispirazione del Correggio va in asta in queste ore sul sito internazionale Catawiki . L’opera rappresenta, in chiave simbolica, la carità, in forma di madre che accudisce ed allatta tre bambini. Il dipinto – che vedete in un particolare, nella foto sopra – proviene da una collezione britannica. L’opera, di scuola italiana, è datata a un periodo compreso tra Seicento e Settecento. Le offerte – nel momento in cui scriviamo – sono ferme a 8 euro. Per vedere le altre foto della tela, conoscerne il valore di stima, le dimensioni ecc potete CLICCARE QUI

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis