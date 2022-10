L’occasione del giorno. Ritratto del ‘700 all’asta on line. Quanto chiedono? Circa 400 euro

Un dipinto ad olio su tela di scuola francese, nello stile del 18′ secolo, raffigurante un ritratto di gentildonna – 57 x 47 centimetri – è in vendita in queste ore on line sul sito Catawiki . “All’attenta analisi con la lampada di wood – è scritto nella scheda del dipinto – il quadro risulta autentico e gli unici ritocchi eseguiti sono esclusivamente sulle piccolissime e millimetriche cadute di colore. Il restante 98 % dello strato pittorico è originale”. Il ritratto ha ricevuto offerte – fino al momento in cui scriviamo – per 420 euro. La stessa stima è ribassata notevolmente rispetto ai correnti valori di mercato, anche considerato che si tratta di un pezzo molto grazioso, ben inseribile in ogni tipo d’arredamento. Per vedere le altre foto del ritratto e leggere la scheda dell’opera potete CLICCARE QUI

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis