L’occasione del giorno. Ritratto virile, stile cinquecentesco, all’asta on line. Offerte ferme a 16 euro. Leggi l’epigrafe. Sciogli il mistero

Un ritratto di uomo con colletto a “lattuga” e una scultura alle spalle va all’asta in questa ore sul sito internazionale Catawiki . L’opera, che probabilmente ritrae uno scultore di quell’epoca, di ambito italiano, misura 26 x 19 centimetri e presenta un’epigrafe alla base dell’effigiato che deve essere decifrata e che fornirà informazioni sul soggetto che è stato ritratto. L’opera, nel momento in cui scriviamo, ha ricevuto offerte per 16 euro. Il ritratto non ha prezzo di riserva. Gli acquirenti non dovranno cioè superare un limite minimo fissato dal venditore. Si aggiudicherà il quadro colui il quale, al momento della chiusura, offrirà più degli altri anche se il prezzo dell’opera stessa restasse molto basso.. Esempio: se il pezzo dovesse restare fermo, fino a poco prima della chiusura, a 16 euro, sarà possibile offrire 17 euro per assicurarselo. Per vedere tutte le immagini – anche ingrandite del ritratto -, leggere la scheda e dare un’occhiata alle offerte in corso potete CLICCARE QUI .

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis