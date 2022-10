L’occasione del giorno. Scuola toscana XIX secolo. All’asta on line. Offerte a 120 euro

Scuola Toscana (XIX), da Alessandro Rosi – Amore e virtù Opera ad olio su tela applicata su cartoncino raffigurante Amore e virtù, realizzata, secondo la scheda d’asta, da un artista toscano della fine del XIX secolo, in ripresa di un’iconografia antica. Si presenta in discreto stato conservativo, alla lampada Wood emergono piccoli restauri. “Alle verifiche con i solventi specifici – è scritto nella scheda d’asta – è risultata autentica in ogni sua parte. Corredata di certificato di autenticità e lecita provenienza della nostra galleria con foto come a norma di legge”. Un pezzo d’arredo interessante, caratterizzato da un notevole tecnica esecutiva, all’asta in queste ore sul sito Catawiki . Nel momento in cui scriviamo, il quadro ha ricevuto offerte per 120 euro. Per vedere le altre foto del dipinto, leggere la scheda e conoscerne quotazione potete CLICCARE QUI

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis