L’occasione del giorno. Straordinario ritratto di bambino in preghiera. Fine XVI secolo. Offerte ferme a 700 euro

Un dipinto italiano realizzato tra la fine del Cinquecento e i primi anni del Seicento – ritratto di un bambino orante, di straordinaria bellezza, è all’asta in queste ore sul sito on line Catawiki . La tela misura 115x 68 cm. L’opera – forse frutto di un’antica decurtazione – risale al periodo in cui, in Italia, si registra una combinazione crescente tra il tenebrismo e la magia del recupero del savoldismo, con le sue luci magiche e i colori cangianti.”Questo bellissimo dipinto raffigura un ritratto a grandezza naturale di un ragazzino in preghiera. – dice il venditore – È di ottima qualità. Ci piace particolarmente la squisita resa delle pieghe della veste e le ciocche fini e scintillanti dei capelli dorati dei modello”. Le offerte – nel momento in cui scriviamo – sono ferme a 700 euro. Il quadro è di altissima fattura e di notevole resa. Per vedere le altre foto e leggere la scheda dell’asta potete CLICCARE QUI .

