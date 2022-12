L’occasione del giorno. Un possente ritratto del Settecento della Scuola di Fra Galgario all’asta on line

Un elegante e grande ritratto attribuibile alla bottega di Giuseppe Ghislandi, successivamente Vittore Ghislandi, detto Fra Galgario (Bergamo, 4 marzo 1655 – Bergamo, dicembre 1743) va all’asta in queste ore sul sito on line Catawiki . Il pezzo – come è bene evidente nelle due immagini che pubblichiamo qui sopra – è molto intenso e presenta perfettamente i modi del maestro, anche nei dettagli virtuosistici nella realizzazione delle trine e degli alamari, in contrasto, come avviene in Ghislandi, con i volti austeri e realistici tipici del maestro bergamasco. Le offerte, mentre scriviamo, sono ferma 1.950 euro, ma il pezzo è certamente di rilievo. Per vedere tutte le foto, gli ingrandimenti e leggere la scheda dell’opera potete CLICCARE QUI

