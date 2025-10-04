L’oggetto misterioso. Scoperto in un campo. Cos’è? E’ dell’Eta del Bronzo. Un reperto composito o un blocco unico? Un tesoro che segna un’epoca di crisi? Le risposte degli esperti

Dan mostra il singolare ritrovamento. Lo scavo, attorno, è stato compiuto da archeologi, dopo la segnalazione del ritrovamento da parte del cercatore che ha lasciato l’oggetto nel luogo

È una mattina come tante, eppure il suono metallico che il rivelatore Garrett Apex lancia nell’auricolare di Dan non è come gli altri. In quel punto, la bobina “Reaper” segnala un’anomalia profonda. Quando l’appassionato detectorista inglese, attivo da molti anni, comincia a scavare, non trova ferraglia moderna né chiodi arrugginiti: il terreno restituisce un deposito integro dell’Età del Bronzo.



Dentro la piccola cavità appaiono tre asce, tre falci, quattro braccialetti decorati e un pugnale di bronzo perfettamente conservato. Un corredo straordinario, rimasto sepolto per oltre tremila anni. Dan — come previsto dalla legge britannica sul patrimonio (Treasure Act 1996) e in conformità al programma del Portable Antiquities Scheme — mette in sicurezza il punto e contatta le autorità archeologiche. Saranno loro a effettuare lo scavo in situ, documentando il ritrovamento come un deposito familiare di grande valore storico e simbolico.

Strumenti, ornamenti, memoria

Il linguaggio segreto del bronzo: lavoro, difesa, bellezza e identità

La composizione del deposito composito parla chiaro. Questo strano blocco, che sembra un motore del secolo scorso, in realtà è un blocco composito di materiali di bronzo, composto da più oggetti di uso quotidiano.

Le asce testimoniano un mondo di artigiani e boscaioli, strumenti polifunzionali per tagliare alberi o difendersi.



Le falci, con le loro lame sottili, rimandano a campi coltivati, raccolti, alla vita agricola quotidiana.

I braccialetti decorati — in bronzo lucente, probabilmente lucidato fino a riflettere la luce — rappresentano un segno di rango o d’appartenenza.

Il pugnale, infine, unisce l’idea della protezione personale a quella dell’onore.

Uno dei braccialetti che somiglia a un serpente che si morde la coda. Come nella futura civiltà celtica, indossare gioielli torti a forma di serpente era segno di potere esercitato sugli uomini e sulla natura. Secondo gli studiosi di Stile arte, la cattura dei serpenti poneva chi esercitava anche l’attività di serpaio, in una posizione magica, poichè sapeva scacciare e manipolare il Male, senza esserne vitima. Permangono, in Europa, cerimonie nelle quali i serpenti vivi vengono indossati come collane o bracciali o poste attorno al collo del santo in processione

È plausibile che si trattasse di un piccolo deposito familiare, un patrimonio conservato sotto casa o in un punto riconoscibile del terreno, avvolto in stoffa o pelle, nascosto agli estranei. La pratica di seppellire oggetti in bronzo era frequente nell’Europa protostorica: una forma di tutela patrimoniale, ma anche un atto rituale, connesso al rapporto fra comunità e terra.

Quando la famiglia scomparve o si spostò, il ricordo del nascondiglio si perse. Così la memoria tornò soltanto oggi, sotto il metallo vibrante di un rivelatore.

Un tesoro nel contesto della crisi del bronzo

Quando il ferro cambiò il valore dei metalli e il volto dell’Europa antica

Il ritrovamento di Dan si colloca in un momento cruciale della storia europea: la fine dell’Età del Bronzo e l’avvento del Ferro, tra il XII e l’VIII secolo a.C.

Durante gran parte del II millennio, il bronzo — lega di rame e stagno — aveva rappresentato la materia prima per eccellenza: resistente, brillante, facilmente modellabile. Tuttavia la produzione dipendeva da complesse reti commerciali: lo stagno, raro in molte regioni, proveniva spesso da miniere lontane (come quelle della Cornovaglia o della Bretagna). Quando, attorno al 1200 a.C., molte di queste rotte si interruppero per cause politiche, belliche o climatiche, il costo del bronzo aumentò drammaticamente.

Parallelamente, alcune comunità iniziarono a sperimentare la fusione e la forgiatura del ferro — più abbondante, ma inizialmente difficile da lavorare. Le tecniche metallurgiche si perfezionarono gradualmente: e così, entro pochi secoli, il ferro sostituì il bronzo nella produzione di utensili e armi.

Questa “crisi del bronzo” fu tanto economica quanto culturale. Le élite che fondavano il proprio prestigio sul controllo delle leghe e dei commerci si trovarono improvvisamente indebolite. Nacque un mondo nuovo, meno dipendente dai traffici a lunga distanza e più legato a economie locali. Il bronzo non scomparve, ma cambiò funzione: da strumento quotidiano divenne bene di riserva, oggetto votivo o memoria familiare.

I numerosi depositi bronzei rinvenuti in Europa nord-occidentale — come quello scoperto da Dan — vanno forse letti in questa chiave: accumuli di valore in un tempo di transizione, di incertezze e di mutamenti tecnologici e sociali.

Le leggi della conservazione e il ruolo dei detectoristi responsabili

La collaborazione tra cittadini e istituzioni come nuova forma di archeologia diffusa

In Gran Bretagna la collaborazione fra appassionati e istituzioni è garantita dal Treasure Act del 1996 e dal Portable Antiquities Scheme (PAS), gestito dal British Museum.

Chi scopre oggetti potenzialmente antichi è tenuto, per legge, a segnalarli entro 14 giorni al coroner della zona; saranno poi archeologi e funzionari museali a decidere se il ritrovamento rientra nella categoria di “treasure”, cioè se merita tutela pubblica.

Questa sinergia fra cittadini e istituzioni ha permesso negli ultimi anni di ricostruire ampie sezioni della storia materiale britannica, trasformando ogni scoperta individuale in patrimonio collettivo.

Simboli di vita, testimoni di un tramonto

Nel bronzo che riaffiora la memoria di una civiltà che stava già cambiando pelle

Il deposito di Dan ci restituisce l’immagine più intima dell’Età del Bronzo: la vita quotidiana di una piccola comunità, il lavoro dei campi, la necessità di difendersi, la cura del corpo e dell’apparenza.

Quegli oggetti — lucidi, funzionali, belli — erano il prolungamento di una civiltà che aveva creduto nella fusione dei metalli come nella fusione delle relazioni. Ma dentro quella stessa lega si nascondeva già la fine: l’arrivo del ferro, che avrebbe cambiato per sempre la storia europea.