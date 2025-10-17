L’oro sotto la scultura di Buddha. Spostano la statua e trovano un tesoro. Offerte e depositi preziosi nascosti dall’imponente effigie dell’uomo sdraiato

Riemerge sotto una statua di 1.300 anni fa un deposito sacro dell’epoca Dvaravati: gioielli, lamine d’oro e un intero universo simbolico della fede buddhista primitiva.

Nakhon Ratchasima, nel cuore dell’altopiano thailandese, custodiva un segreto da oltre tredici secoli. Nelle fondamenta del grande Buddha sdraiato di Wat Thammachak Sema Ram, un monumento d’arenaria venerato e studiato da generazioni, gli archeologi del Dipartimento di Belle Arti della Thailandia hanno rinvenuto un vero e proprio tesoro: gioielli d’oro e d’argento, lastre metalliche decorate con figure sacre e antichi depositi votivi del periodo Dvaravati (VI–XI secolo d.C.).

La scoperta, avvenuta durante un intervento tecnico per controllare l’umidità del terreno, ha aperto una finestra inattesa sulla più antica arte buddhista della penisola indocinese.

Dagli scavi tecnici alla rivelazione sacra

Un contenitore di ceramica apre il varco verso il passato rituale del regno Dvaravati.

Il ritrovamento è avvenuto quasi per caso, nell’aprile del 2025, quando una squadra di tecnici stava predisponendo un sistema di drenaggio ai piedi della statua. A 1,3 metri di profondità, tra la zona del gomito e del petto del Buddha, è affiorato un vaso di ceramica contenente 33 oggetti metallici: anelli d’oro, orecchini d’argento, pendenti in bronzo cesellato. La delicatezza dei manufatti, unita alla loro collocazione simbolica sotto il corpo del Buddha, suggerisce che si trattasse di offerte votive deposte durante la consacrazione del monumento.

Pochi giorni dopo, ulteriori scavi rivelarono un insieme di tre lastre metalliche: una in oro, una in piombo e una in una lega di stagno e piombo. Su di esse, la figura del Buddha è incisa o modellata a sbalzo con una precisione che lascia trapelare una raffinata padronanza tecnica.

Le tre immagini del risveglio

Lamine d’oro e di piombo narrano i gesti e i simboli del Dharma antico.

Il pezzo più straordinario è una lamina d’oro di 8 x 12,5 centimetri raffigurante il Buddha nel Vitarka Mudra, il gesto dell’insegnamento. L’aureola perfettamente circolare, i lobi allungati e il panneggio che ricade in pieghe regolari sulla spalla sinistra esprimono un linguaggio iconografico già pienamente maturo, ma ancora vicino ai modelli monastici indiani. Un piccolo foro in un angolo della lastra indica che il manufatto poteva essere appeso o fissato a un supporto rituale.

Un’altra lastra, in piombo curvato, raffigura un Buddha in piedi, affiancato da due attendenti. Sebbene danneggiata, conserva la finezza dei tratti e la compostezza delle figure proprie dell’arte Dvaravati, il cui stile si ispira a quello del Wat Phra Pathom a Nakhon Pathom. Il terzo gruppo di lastre, rinvenuto dietro la testa del Buddha, era avvolto da strati di terra e calce, probabilmente parte di un deposito sacro di fondazione.

L’anima della civiltà Dvaravati

Un popolo tra fede, arte e scambi culturali con l’India e la Cina.

Tra il VI e l’XI secolo d.C., il regno Dvaravati occupava vaste regioni della Thailandia centrale e nordorientale. Era un crocevia culturale, dove le rotte commerciali tra India e Cina favorirono la diffusione del Buddhismo Theravada e di una ricca tradizione artistica. Le città Dvaravati erano organizzate attorno a stupa circolari, templi in laterizio e santuari scolpiti in pietra, con un linguaggio visivo che fondeva la sacralità indiana con l’estetica locale del Mekong.

Le opere emerse da Wat Thammachak Sema Ram testimoniano l’evoluzione di questa sintesi culturale. L’uso dello sbalzo – martellare il metallo dal retro per ottenere rilievi sottili e vibranti – rivela non solo abilità tecnica, ma anche una profonda intenzione spirituale: ogni colpo di martello era un atto di meditazione, un modo per rendere tangibile il principio del Dharma attraverso la materia.

Simboli di fede e protezione

Il rito di sepoltura delle offerte sotto le statue del Buddha.

Gli archeologi ritengono che gli oggetti siano stati deposti intenzionalmente durante la consacrazione della statua. Tali rituali avevano lo scopo di benedire l’immagine sacra e garantirne la protezione spirituale. Gli anelli e gli orecchini, probabilmente doni dei fedeli o della comunità monastica, erano concepiti come mezzi per accumulare meriti spirituali.

In questo contesto, il Buddha sdraiato di Wat Thammachak Sema Ram non era soltanto un simbolo della pace del Nirvana, ma un vero e proprio custode del tesoro spirituale e materiale della comunità.

Conservazione e studi al Museo Nazionale di Phimai

Analisi metallurgiche e scansioni 3D per svelare i segreti dell’antica arte thailandese.

Tutti i reperti sono ora conservati presso il Museo Nazionale di Phimai, dove un’équipe di esperti sta conducendo analisi chimiche e metallurgiche per stabilirne la composizione, le tecniche di fusione e la provenienza delle leghe. Sono previste scansioni tridimensionali e ricostruzioni digitali, che permetteranno di studiare nel dettaglio le incisioni e le imperfezioni invisibili a occhio nudo.

«Questi manufatti – ha dichiarato Panombut Chantrachote, direttore generale del Dipartimento di Belle Arti – rappresentano una testimonianza inestimabile dell’evoluzione dell’arte e della spiritualità thailandese. Ogni lamina, ogni anello, ci parla del legame profondo tra fede e creatività nel periodo Dvaravati».

Le procedure di stabilizzazione sono state completate, garantendo che le superfici metalliche – alcune sottili come un foglio di carta – non subiscano ulteriori danni.

Un’eredità che unisce passato e presente

Dal silenzio della terra al racconto universale del sacro.

La scoperta di Nakhon Ratchasima non è soltanto un evento archeologico: è un atto di memoria collettiva. Restituendo alla luce i tesori sepolti sotto il Buddha, la Thailandia riscopre una parte fondante della propria identità culturale. Il Buddha reclinato di Wat Thammachak Sema Ram, già icona di serenità e meditazione, diventa ora un simbolo del legame tra il visibile e l’invisibile, tra la materia e la devozione.

Quando le lamine d’oro e i gioielli saranno esposti al pubblico, essi non racconteranno soltanto una storia di fede antica, ma anche la continuità di un sentimento estetico che attraversa i secoli e che, ancora oggi, trova nel gesto degli artigiani di Nakhon Ratchasima un’eco viva e luminosa.

Come scriveva uno dei maestri dell’arte buddhista Dvaravati: «Il metallo si piega, la luce si riflette, ma ciò che rimane è il risveglio del cuore».

Crediti:

Dipartimento di Belle Arti della Thailandia

Foto: Tempio Wat Thammachak Sema Ram

Museo Nazionale di Phimai