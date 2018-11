Luca Quercia, uno stormo di uccelli è lontano, mentre le gabbie oscillano nel vuoto

+1 WhatsApp 61 Condivisioni

Luca Quercia è stato insignito del Premio finalisti del Nocivelli 2018



“Sono nato e vivo a Terlizzi, ho frequentato il Liceo Artistico e dopo aver conseguito il diploma in arti figurative, mi sono iscritto all’accademia di belle arti di Bari alla scuola di scultura. La mia ricerca artistica non si concentra soltanto su un’arte spaziale/istallativa ma guarda anche all’ambiente naturale, al punto da concentrare in esso le mie energie, i miei pensieri etici ed estetici e la mia creatività.”

“La campagna, il mondo degli animali, gli habitat diventano i miei luoghi di ritrovo e di rifugio per potermi liberare dai vincoli della società.La mia produzione ha avuto come pietra miliare la ricerca sullo spazialismo di Lucio Fontana degli anni ’50. Il mio segno rigido e geometrico sul foglio prende vita con la realizzazione di parallelepipedi in rete metallica che diventano massa e volume nell’ambiente. L’altro artista contemporaneo che occupa un posto importante nella mia ricerca è Edoardo Tresoldi specializzato nell’installazione di monumenti e di architetture a grandezza naturale in rete metallica”.



Le gabbie di Luca Quercia



Le mie gabbie vuote sono ossimori concettuali che raccontano, per contrasto, di voli liberi di uccelli e di uomini in rapporto panico con la natura. ”Stormo” ferma il momento di massima libertà di movimento degli uccelli con il paradosso della gabbia. Gli elementi geometrici ci presentano un’installazione dove un gioco di pieni e vuoti, forme e non forme fanno vibrare lo spazio sospeso nel tempo e nel luogo. Il lavoro nasce come un bassorilievo composto da sagome piatte in rete metallica ritagliate e sovrapposte ma che nell’opera finale assumono un volume plastico formato dalla profondità degli elementi. Il mio lavoro riesce nel momento in cui si disgrega nello spazio confondendosi con le sue ombre.



Indirizzi di contatto

quercia50@live.it

FB Luca Quercia