Lucerna romana con scena erotica va all’asta on line in queste ore. Offerte ferme a 80 euro

Una lucerna romana in terracotta , con la rappresentazione di una scena d’amore fisico – la vediamo nell’immagine qui sopra – va all’asta in queste ore sul sito internazionale Catawiki . Il pezzo viene da una collezione britannica. Esso viene datato tra il 200 e il 300 d.C. La lucerna messa all’asta ha un corpo discoidale , un manico ad anello, un beccuccio piccolo. Il beccuccio con foro minuto consentiva di risparmiare olio e tenere illuminato l’ambiente a luce moderata, per un tempo maggiore, come in una camera durante un incontro d’amore. Nel momento in cui scriviamo, il pezzo ha ricevuto offerte per 80 euro. Per vedere le altre immagini, leggere la scheda e la valutazione dell’oggetto potete CLICCARE QUI

