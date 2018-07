Lucia dei Promessi Sposi. Ecco come esce dopo un refresh da Dolce&Gabbana

Una Lucia Mondella, elegante, libertina, spudorata, collocata al di là d’ogni linea del tempo. Estratta dai Promessi sposi e lanciata da Dolce&Gabbana in una dimensione settecentesca, alla Barry Lindon o alla “Maria Antonietta.” Ma ben più libera e gioiosa, con quell’ombrello che fa Tahiti e Gauguin. Straordinario melange. Stoffe sulle quali si dipanano racconti. Un colore gioioso e in movimento. Mediterraneo, Francia, Oriente ricco e gioioso, presentato sul lago di Como – terra, appunto della contadinella, timorata di Dio – con gli altri pezzi della collezione 2018-2019.



Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,