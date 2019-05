Lucia Russo. L’inafferrabilità della visione quando si passa in un punto tra il qui e l’oltre

Lucia Russo è stata insignita del Premio finalisti Nocivelli 2018





Nel mezzo dì

“Attraverso il paesaggio di un lago questo lavoro è una riflessione sull’inafferrabilità della visione. – dice Lucia Russo – Un gioco di contaminazioni e riflessi che anela l’eterna ricerca dell’essenza delle cose, riguardando la superficie attraverso la frammentazione dei riferimenti. Il riflesso mi richiama a un’evidenza che è scrigno inviolabile di quello che so. Realizzato per mezzo della fotografia istantanea questo lavoro fa parte di un progetto intitolato In Tra Mezzo”.

Nata a Trento nel 1996, diplomata presso il liceo artistico A.Vittoria di Trento. Frequenta l’Accademia di Belle Arti di Firenze. La sua ricerca attinge dalla quotidianità indagando temi come la relazione, il luogo e il paesaggio.

Sent by Barbara Bongetta

Indirizzo di contatto

Luciarusso.tn@gmail.com

