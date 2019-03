Lucrezia Costa, creare un cortocircuito ad alta tensione tra immagini e concetti

+1 2 Condivisioni

“Sono partita dalla volontà di unire il mio interesse per il ritratto con la mia peculiare indagine degli spazi interni ed esterni. Ho creato cosi dei dittici che avessero come tema comune una tensione interna, interpretabile ad un livello puramente visivo o anche a livello concettuale, secondo la sensibilità e la volontà dello spettatore. Non volevo sovraccaricare di messaggi come spesso accade e ho cercato di rimanere il più oggettiva possibile creando connessioni e concentrandomi sulla superficie della fotografia. La superficie infatti a volte ospita i dettagli più interessanti. Il titolo e la copertina sono una pagina di tilt del computer poiché la mia speranza attraverso questo progetto è quella di creare un cortocircuito nella mente dello spettatore”.

Cenni biografici

Sono nata a Roma il 17 Agosto 1996 e vi ho vissuto per i primi 5 anni della mia vita. Mi sono trasferita nel 2001 a Milano dove ho portato avanti studi di indirizzo scientifico. Dopo un percorso importante e diversi tentativi ho capito che nella fotografia trovo il mio modo di portare le immagini che ho nella mia mente al mondo. Per questo motivo mi sono iscritta alla LABA di Brescia indirizzo Fotografia e sono al terzo anno, alla fine del quale mi laureerò. Durante questi studi ho compreso che la fotografia di moda è la mia strada è ho iniziato a realizzare editoriali e piccoli lavori di sperimentazione artistica nell’ambito moda. Dopo la laurea vorrei continuare i miei studi con un master o con i due anni conclusivi per ottenere la laurea magistrale ed entrare nel mondo della fotografia di moda.

