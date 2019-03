Luisella Abbondi e il mondo retroilluminato dal led. Notte e giorno. La siepe

Condividi 7 Condivisioni

Luisella Abbondi è stata insignita del Premio finalisti al Nocivelli per l’opera che qui vediamo



www.premionocivelli.it/opera/1-la-dualità-della-luce-interminati-spazi-di-là-da-quella

L’artista si incontra con la tecnologia proponendola in un rapporto costruttivo, sviluppando una pittura espressamente per superfici retroilluminate led, che garantiscono una diffusione della luce omogenea, “senza ombre”. Questa tecnologia rimanda al gesto pittorico sulla tela la possibilità di dialogare con l’intensità della luce, attraverso l’uso di colori più o meno trasparenti e sensibili al suo attraversamento. Mediante un sistema di “dimmerazione” della luce, che ne produce un graduale e continuo cambiamento di intensità, l’artista introduce nell’opera la dimensione del Tempo, che, come l’alternanza tra il giorno e la notte, genera scenari successivi (dalla fotografia “istante 1” a “istante 2”), profondamente legati tra loro, ma al contempo unici, ciascuno caratterizzato da una diversa tensione luminosa. L’opera indaga sul dualismo realtà-immaginazione, trovando nel continuo divenire del rapporto luce-materia una risposta possibile al rapporto tra finito-infinito.

Attratta dal gesto artistico, Luisella Abbondi – in arte Luì Gobbino –

da giovanissima si dedica alla pittura del paesaggio e frequenta botteghe di artisti emergenti. Trascorso un periodo di quiescenza, in cui si dedica a svariati progetti sociali, torna all’attività creativa, mossa dalla necessità di sviluppare un proprio linguaggio artistico. Parte dall’idea che l’arte debba fondarsi sul pensiero e debba superare il mero piacere estetico, ormai frainteso ed equivoco. Rispecchiandosi largamente nell’arte concettuale, fa emergere un messaggio intellettuale accanto al significato emozionale. La sua ricerca si evolve dal segno al colore e alla figura, andando oltre lo scontro tra l’arte figurativa e quella concettuale, lasciandone intravedere i punti di contatto.

La sua ricerca include anche la tecnologia, in particolare l’utilizzo di tele retroilluminate da luce led, in collaborazione con il gruppo queenlight. Testimoni le sue opere esposte in numerose collettive (Museo Crocetti di Roma, Book City ed Art Gallery a Milano) ed individuali che hanno visto l’artista meritevole di premi e menzioni. Recentemente ha esposto al museo Riva di Cantù (Co), alla Galleria “gallery Sweet gallery” a Mariano Comense (Co), a “Find me” in Venezia, ad “Inspire” a Matera, è stata selezionata al premio Nocivelli 2018 ed è stata esposta a Fossombrone (PU) nell’ambito della Land Art a Furlo Nero, attualmente le sue opere partecipano a Villa Brentano a Busto Garolfo (Va) e a Bibart (Ba). Ha partecipato ad aste battute anche da Sotheby’s. Vive e lavora a Como.

