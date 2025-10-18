L’Uovo d’Inverno di Fabergé: il capolavoro imperiale che torna all’asta per oltre 20 milioni di euro. Perchè così caro? Come fu prodotto?

La poesia del ghiaccio scolpita in diamanti, cristallo e platino: un simbolo della fine di un impero e della grandezza dell’arte orafa russa.

Il 2 dicembre 2025 Londra tornerà a ospitare un frammento della storia imperiale russa. La casa d’aste Christie’s presenterà infatti uno dei più straordinari capolavori usciti dalla Maison Fabergé, il celeberrimo Uovo d’Inverno, realizzato nel 1913 e donato dallo zar Nicola II a sua madre, l’imperatrice Maria Feodorovna, in occasione del terzo centenario della dinastia Romanov.

Una scultura preziosa e fragile come un soffio di brina, tempestata di diamanti e platino, che celebra la resurrezione pasquale ma, con ironia del destino, segna anche l’ultimo bagliore di splendore prima del tramonto dell’Impero russo.

Secondo le stime più recenti, l’offerta potrebbe superare i 20 milioni di euro, cifra che raddoppierebbe il record per un oggetto firmato Fabergé.

Un gioiello di ghiaccio

Il simbolo della purezza e della fine di un mondo

L’Uovo d’Inverno è una delle opere più complesse mai realizzate dalla maison fondata da Carl Gustav Fabergé, il gioielliere che trasformò l’arte orafa in una dimensione di teatro e meraviglia.

Fu ideato e realizzato da Alma Pihl, giovane designer di appena venticinque anni, una delle rarissime donne a operare nell’atelier pietroburghese. Osservando la finestra del suo studio imbiancata dal gelo, Alma concepì l’idea di trasformare il cristallo in una poesia di ghiaccio e luce, di rendere eterno quel fragile spettacolo di cristalli che si formano e svaniscono.

Il risultato fu un miracolo tecnico e simbolico: l’uovo, in cristallo di rocca, presenta motivi smerigliati e incisioni a forma di fiocchi di neve; all’esterno, filamenti di platino si intrecciano come ghiaccio fuso, disseminati di diamanti taglio rosa.

Sulla sommità troneggia una pietra di luna cabochon, mentre alla base, anch’essa scolpita nel cristallo, si disegna un blocco di ghiaccio che si scioglie, allegoria della fugacità della bellezza e della fine dell’epoca imperiale.

Il segreto custodito al suo interno

Una sorpresa che celebra la primavera e la rinascita

Come ogni uovo imperiale di Fabergé, anche quello d’Inverno cela al suo interno una sorpresa, la surprise, che rappresentava il cuore simbolico del dono pasquale. Aprendolo, si rivela un cestino a traliccio con doppio manico, anch’esso tempestato di diamanti. All’interno, un piccolo bouquet di anemoni di legno e nefrite, con steli in oro e pistilli ornati da granati demantoidi.

Un microcosmo di precisione e grazia, testimonianza della perfezione tecnica e poetica raggiunta dagli orafi della corte russa.

Nel 1913, l’opera fu pagata dall’Imperatore una somma pari a 2,5 milioni di euro attuali, cifra colossale anche per l’epoca. Dopo la Rivoluzione e la dispersione delle collezioni imperiali, l’uovo passò di mano più volte, fino a entrare in una collezione privata.

Fabergé: l’orafo dell’Impero

L’artista che trasformò la gioielleria in un linguaggio del potere e della grazia

Carl Gustav Fabergé (1846-1920) fu il più grande gioielliere della Russia zarista. Nato a San Pietroburgo da una famiglia di origine francese, si formò tra Parigi, Dresda e Francoforte, assimilando il gusto europeo e fondendolo con la tradizione orafa russa.

Nel 1885 lo zar Alessandro III gli commissionò il primo uovo di Pasqua imperiale, un dono per l’imperatrice Maria Feodorovna: un guscio d’oro smaltato di bianco che conteneva un piccolo pulcino dorato, simbolo della rinascita. Da allora, ogni anno, Fabergé creò un nuovo uovo per la famiglia imperiale, facendo della Pasqua di corte una celebrazione d’arte e d’ingegno.

Le sue creazioni, in oro, smalti, pietre preziose e miniature, erano insieme oggetti di fede, politica e sentimento, testimonianze della potenza dell’Impero e della delicatezza privata della famiglia reale.

Dopo la Rivoluzione del 1917, Fabergé fuggì a Ginevra, dove morì pochi anni più tardi. Ma la sua leggenda continuò a crescere, trasformando i suoi lavori in icone del collezionismo mondiale.

Le Uova Imperiali oggi

Dai tesori del Cremlino alle collezioni americane: la sopravvivenza di un mito

Delle più di cinquanta Uova Imperiali realizzate da Fabergé tra il 1885 e il 1917, soltanto 43 sono oggi note e sopravvissute. Ciascuna di esse è divenuta oggetto di venerazione museale o di desiderio collezionistico.

La collezione più ampia è conservata al Museo dell’Armeria del Cremlino, dove sono custodite le uova donate da Nicola II a sua madre e a sua moglie, Aleksandra Fëdorovna. Tra queste spiccano l’Uovo del Triclinio, l’Uovo del Transiberiano e l’Uovo dell’Incoronazione, celebre per la sua complessità meccanica e il suo sfarzo barocco.

Un nucleo fondamentale si trova inoltre al Virginia Museum of Fine Arts, a Richmond (Stati Uniti), grazie al collezionista Malcolm Forbes e al successivo acquisto da parte dell’imprenditore russo Viktor Vekselberg, che ne ha restituito molti esemplari alla Russia, dove sono oggi esposti nella Collezione Link of Times a San Pietroburgo.

Altri pezzi straordinari appartengono alla Famiglia Reale Britannica, come il celebre Uovo Mosaico del 1914, e ad alcune collezioni private europee e americane che raramente li mostrano al pubblico.

Ogni apparizione di un Uovo Fabergé in asta è dunque un evento mondiale, un momento in cui arte, storia e lusso si fondono in un’unica narrazione: quella di un’Europa che, prima della Grande Guerra, trovava ancora nella bellezza il linguaggio universale del potere e della speranza.

L’Uovo d’Inverno del 1913, simbolo di gelo e rinascita, torna oggi come testimone scintillante di un mondo perduto, un emblema di perfezione che resiste, fragile e luminoso, al trascorrere del tempo.

Christie’s, Londra – 2 dicembre 2025

Asta dell’Uovo d’Inverno Fabergé (1913), stima superiore ai 20 milioni di euro