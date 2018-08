Lusso e lussuria. Caccia fotografica di modelle nude nel castello barocco dei trofei. Video

Due splendide modelle attendono i fotografi guidati dal maestro Marko Zlousic per una incruenta “partita di caccia” all’immagine in un castello barocco. Palchi di corna di cervo, nella galleria, ricordano che questa principesca abitazione nacque come elegantissima residenza di caccia. Lusso e piacere nello stile dell’ancien régime. Da riprovare per qualche istante.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,