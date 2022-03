Ma cosa ci fa una statua pubblica di Putin in Toscana? Gli oppositori: “Abbattetela e buttatela nel lago”

E’ polemica accesissima a Vagli sotto, un Comune di 844 abitanti della provincia di Lucca, in Toscana, che sorge a un’altitudine di 575 metri, per la presenza di una statua di Putin collocata sul suolo pubblico. E’ l’ affacciata, in una posizione amena, davanti al lago di Vagli dove si trova il cosiddetto “antico paese di Fabbriche di Careggine” che venne sommerso quando fu costruita la diga. E’ qui attorno che dal 2019 è collocata la statua del “nuovo zar”, che è stata sistemata nel cosiddetto Parco dell’Onore. Durante l’inaugurazione del monumento, il paese ospitò anche una delegazione della Federazione Russa. Forse l’intenzione era quella di aprire un canale tra il minuscolo paese – che annovera alcune cave di marmo – e il mercato russo.



A richiedere la rimozione della statua dedicata a Vladimir Putin a Vagli Sotto è stato Enzo Coltelli, segretario della sezione locale del Partito Democratico. “Già all’epoca della sua realizzazione avevamo sostenuto, visto il soggetto, che si trattasse di denaro sprecato, ma adesso più che mai non possiamo sopportare di avere sul territorio comunale un monumento dedicato a colui che sta conducendo una guerra allo scopo di ‘annettere’ un altro Paese. Per questo motivo, invito l’amministrazione comunale a rimuovere quella statua e farla sparire. I vaglini non vogliono avere niente a che fare con certe persone, né con loro rappresentazioni che infangano il nostro territorio”.

“Ma in particolare mi appello al sindaco – conclude – mi dia retta non voglia passare nella storia per quello che forse non è e se può farlo, a meno che qualche forza esterna lo blocchi, tolga quella statua dalla vista di chi vive a Vagli e di chi viene a Vagli, ma non la distrugga come in tanti le chiedono ma la getti nel punto più profondo delle acque del lago di Vagli, affinché ad ogni svuotamento dell’invaso possa essere vista ‘per non dimenticare’ e per ricordare alle generazioni future che quello che sta succedendo in Ucraina non si verifichi mai più. Mi dia retta signor sindaco non peggiori la situazione”.