Madonna del Granduca di Raffaello. Le figure erano circondate da un paesaggio che fu coperto di nero

“La Galleria Palatina delle Gallerie degli Uffizi – spiega il Mic – conserva la “Madonna del Granduca” di Raffaello, un’opera che è frutto di un “ripensamento” che portò l’artista a modificare il dipinto. Il disegno preparatorio mostra come, prima di giungere alla soluzione pittorica definitiva, Raffaello prese in considerazione diverse possibilità: ad esempio, in un primo momento, la Vergine e il Bambino vennero inquadrati in un paesaggio all’interno di una cornice inizialmente circolare, poi ovale. Inoltre, grazie agli esami radiografici, è stato rivelato come sotto il colore nero che avvolge le figure fosse presente uno sfondo architettonico che serviva ad accentuare il tono domestico dell’immagine. È probabile che l’opera, in un momento successivo alla sua esecuzione, sia stata modificata con lo sfondo scuro per soddisfare le nuove esigenze dettate da un cambiamento di gusto”.

