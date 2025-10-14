Madrid, il pronto soccorso dei restauratori dopo il lancio di colore rosso da parte di attiviste contro il quadro che rappresenta Cristoforo Colombo. L’opera ha rischiato?

C’era il rischio che la tela si imbarcasse. Che il tensionamento sul telaio rimescolasse le carte. I restauratori sono intervenuti con celerità proprio per evitare infiltrazioni a livello della tela. Facciamo un passo indietro di qualche ora. Il 12 ottobre, giorno della festa nazionale di Spagna, il Museo Naval di Madrid è stato teatro di un episodio di protesta. Due giovani attiviste del collettivo Futuro Vegetal hanno lanciato pittura rossa biodegradabile sul grande dipinto di José Garnelo, Primer homenaje a Cristóbal Colón – Il primo omaggio a Cristoforo Colombo –, per denunciare, come hanno dichiarato, il “néocolonialismo estrattivista” ancora attivo nei rapporti economici globali.

I restauratori del Museo Naval di Madrid si sono immediatamente messi al lavoro per pulire Il primo omaggio a Cristoforo Colombo di José Garnelo, dopo l’atto di vandalismo. Foto: Museo Naval





L’opera, una grande tela di fine Ottocento, raffigura l’incontro cerimoniale tra Colombo e i dignitari della corte castigliana. Garnelo, pittore accademico e docente alla Real Academia de San Fernando, vi combina rigore compositivo e teatralità luminosa, secondo i canoni della pittura di Stato spagnola. Il quadro era stato realizzato per le celebrazioni del quarto centenario della scoperta dell’America nel 1892, periodo in cui la pittura storica cercava di esaltare l’identità nazionale e il mito dell’espansione imperiale.

Le motivazioni delle attiviste

Il rosso come simbolo di ferita collettiva

Dopo il gesto, le due militanti hanno esposto uno striscione con la scritta:

«12 ottobre, nulla da celebrare. Giustizia ecosociale.»

Secondo Luna Lagos, portavoce del movimento, la protesta intendeva ricordare che per molti popoli indigeni quella data non rappresenta la scoperta di un mondo nuovo, ma l’inizio di una lunga storia di sofferenza e spoliazione. “Celebrarla – ha dichiarato – significa ignorare le ferite del passato e la continuità dell’oppressione”.

Il dipinto di Garnelo è diventato così bersaglio simbolico, emblema di una memoria storica da rimettere in discussione più che oggetto di distruzione materiale.

Il pronto intervento dei restauratori

Una corsa silenziosa contro il tempo

Il laboratorio di restauro del Museo Naval è intervenuto rapidamente. Gli specialisti hanno verificato che la pittura lanciata era biodegradabile e a base d’acqua, scelta deliberata per non compromettere l’opera.

L’intervento di emergenza ha previsto una rimozione controllata del pigmento mediante tamponi e solventi neutri, in modo da evitare l’assorbimento nei pori del colore originale. Determinante è stata la presenza di una pellicola protettiva finale..

José Garnelo, pittore dell’ordine e della gloria

L’accademico che univa fede e ragione

José Garnelo y Alda (1866-1944) fu uno dei protagonisti della pittura accademica spagnola tra XIX e XX secolo. Pittore colto, docente e teorico, rappresentava un’idea di arte legata all’educazione morale e civica.

Nel Primer homenaje a Cristóbal Colón, Garnelo mostra Colombo come figura provvidenziale, interprete della fede e della scienza. I suoi personaggi sono immersi in una luce solenne, che trasforma l’evento storico in una cerimonia di consacrazione. Oggi, alla luce del dibattito postcoloniale, il quadro assume un valore diverso: quello di documento culturale, utile a comprendere come un’epoca costruiva il proprio mito del progresso.

L’arte come archivio delle contraddizioni

E il restauro come forma di cura

Ogni opera d’arte è un archivio della memoria collettiva, con le sue contraddizioni. Restaurarla dopo un atto di contestazione significa non solo restituirle l’integrità materiale, ma riaffermare la funzione del patrimonio come spazio di confronto.

Quando la pittura rossa è stata rimossa e la superficie ha ritrovato la propria trasparenza, il quadro di Garnelo è tornato a parlare di nuovo. Non più come simbolo di un trionfo, ma come testimone della storia: un dipinto che attraversa il tempo, fragile e ancora capace di interrogare le nostre coscienze.

(Fonti: Museo Naval de Madrid; Le Figaro; dichiarazioni del collettivo Futuro Vegetal. Approfondimenti di Stile arte.)