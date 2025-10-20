Mafia, detectorista trova uno strano ciondolo in un campo agricolo inglese. Cos’è? A cosa serviva?

Una strana placchetta in metallo, di pochi centimetri, è stato rinvenut da un appassionato di metal detector nella campagna inglese. L’appassionato di metal detector ha fatto partecipi gli amici del ritrovamento chiedendo cosa fosse e cosa significasse l’iscrizione “Mafia Staff Car”.

Letteralmente, “Mafia Staff Car” si traduce in italiano come: “Auto dello staff della mafia” oppure, più semplicemente, “Auto di rappresentanza della mafia”. Il termine staff car in inglese indica originariamente un veicolo di servizio o di rappresentanza, spesso usato da ufficiali militari o da personale di comando, e qui viene applicato ironicamente o simbolicamente alla mafia. L’ggetto rinvenuto è un portachiavi. All’anello è ancora legata una chiave.

Apparentemente un piccolo oggetto di merchandising, la plachetta rivela, se osservata con attenzione, un fenomeno culturale di vasta portata: come la criminalità organizzata italo-americana, filtrata attraverso la lente del cinema e della cultura popolare, abbia conquistato un’aura estetica e narrativa straordinaria.

L’eco della mafia nella cultura globale è in gran parte opera de Il Padrino di Francis Ford Coppola (1972), tratto dal romanzo di Mario Puzo (1069) . Con il suo linguaggio formale, le automobili eleganti, le ville maestose e il codice d’onore dei protagonisti, il film ha trasformato la mafia da fenomeno criminale a icona estetica.

La violenza, pur presente, diventa sfondo di un mondo ordinato e stratificato, dove ogni gesto è carico di significato e ritualità. È questo alone di “glamour criminale” che ha permesso la diffusione di oggetti come il ciondolo rinvenuto: non più strumenti di intimidazione o simboli reali di appartenenza, provocatori, omaggi a un immaginario condiviso.

Negli anni Settanta e Ottanta, soprattutto, quando molte auto venivano personalmente qualificate dai proprietari con stemmi o indicazioni professionali o con l’appartenenza degli stesso ad associazioni o a elitarie corporazione – con il fine di manifestare l’appartenenza, appunto, a un gruppo d’elite – i gadget con l’indicazione di “auto dello staff della mafia” creavano un’aura di protezione sinistro attorno alle auto stesse, che spesso venivano depredate delle autoradio. Una deterrenza minima – avrà forse funzionato all’inizio? – e, soprattutto un gioco che equivaleva a dichiarare: non toccate la mia auto perchè io sono uno dello staff della mafia. Abbiatene paura.

La plachetta non è isolata. Negli Stati Uniti e in Europa, il mercato offre portachiavi, targhe da appendere in auto, spille e medaglioni metallici con la dicitura “Mafia Staff Car”, spesso con fori che imitano colpi di pistola o finiture cromate e patinate. Questi oggetti svolgono più funzioni: accessori automobilistici ironici, regali scherzosi o pezzi da collezione che raccontano il fascino e il paradosso di un mito cinematografico. Alcune curiosità arricchiscono ulteriormente il quadro: il termine “staff car” indica originariamente veicoli di rappresentanza o militari, qui ironicamente accostato alla mafia; l’iconografia mafiosa è stata modellata più dai registi come Coppola e Scorsese che dalle cronache criminali; in alcuni ciondoli, i fori simulano colpi di pistola richiamando la violenza con tono kitsch; il merchandising mafioso ha creato un microcosmo di collezionismo internazionale, dagli Stati Uniti all’Italia; infine, la scritta “Mafia Staff Car” compare anche su cover di libri, gadget da auto e abbigliamento streetwear.

L’oggetto invita a riflettere sul divario tra mito e realtà: la mafia storica è fatta di violenza, traffici illeciti e conflitti sanguinosi, mentre l’estetica hollywoodiana propone un ordine quasi aristocratico, in cui la brutalità si veste di eleganza e strategia.

Come nota il critico Maurizio Bernardelli Curuz, “La fascinazione della mafia deriva da una narrazione estetica e morale che ha trasformato la violenza in mito, il crimine in racconto, e il semplice gadget in icona pop. Giocava, in essa, una posizione anti-stato tra molti cittadini, specialmente giovani, causata da ciò che potremmo definire come posizione anti-liberale dello Stato stesso, che si poneva e che si pone al cospetto del cittadino con leggi insostenibili e con vessazioni burocratiche costanti. Stare, idealmente, con la mafia significava porsi contro lo Stato stesso”.

Condividi l'articolo su:
Redazione
Redazione

Stile Arte è una pubblicazione che si occupa di arte e di archeologia, con cronache approfondite o studi autonomi. E' stata fondata nel 1995 da Maurizio Bernardelli Curuz, prima come pubblicazione cartacea, poi, dal 2012, come portale on line. E' registrata al Tribunale di Brescia, secondo la legge italiana sulla stampa

Articoli correlati

Di tendenza

Il mistero della “cronaca” di una corsa di quadrighe romane in un mosaico bello come un film. Come si svolgevano le gare? Qual era l’organizzazione. Quali le regole e gli interessi? Rispondono gli esperti
Archeologia. Scoperta la prima sepoltura infantile in un accampamento romano. Figlio della colpa? Perchè nascosto presso la camerata? Quando morì? Quando potevano sposarsi i legionari? Rispondono gli esperti
Sai cos’è un Kilim? A Chieri in mostra i tessili e i viaggi straordinari di un principe del Novecento
Cultura, spettacoli e giochi per bambini e ragazzi: al via a Roma la 30ª edizione de La città in tasca. Un festival di meraviglia tra arte, letture e sostenibilità