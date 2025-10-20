Mafia, detectorista trova uno strano ciondolo in un campo agricolo inglese. Cos’è? A cosa serviva?

Una strana placchetta in metallo, di pochi centimetri, è stato rinvenut da un appassionato di metal detector nella campagna inglese. L’appassionato di metal detector ha fatto partecipi gli amici del ritrovamento chiedendo cosa fosse e cosa significasse l’iscrizione “Mafia Staff Car”.

Letteralmente, “Mafia Staff Car” si traduce in italiano come: “Auto dello staff della mafia” oppure, più semplicemente, “Auto di rappresentanza della mafia”. Il termine staff car in inglese indica originariamente un veicolo di servizio o di rappresentanza, spesso usato da ufficiali militari o da personale di comando, e qui viene applicato ironicamente o simbolicamente alla mafia. L’ggetto rinvenuto è un portachiavi. All’anello è ancora legata una chiave.

Apparentemente un piccolo oggetto di merchandising, la plachetta rivela, se osservata con attenzione, un fenomeno culturale di vasta portata: come la criminalità organizzata italo-americana, filtrata attraverso la lente del cinema e della cultura popolare, abbia conquistato un’aura estetica e narrativa straordinaria.

L’eco della mafia nella cultura globale è in gran parte opera de Il Padrino di Francis Ford Coppola (1972), tratto dal romanzo di Mario Puzo (1069) . Con il suo linguaggio formale, le automobili eleganti, le ville maestose e il codice d’onore dei protagonisti, il film ha trasformato la mafia da fenomeno criminale a icona estetica.

La violenza, pur presente, diventa sfondo di un mondo ordinato e stratificato, dove ogni gesto è carico di significato e ritualità. È questo alone di “glamour criminale” che ha permesso la diffusione di oggetti come il ciondolo rinvenuto: non più strumenti di intimidazione o simboli reali di appartenenza, provocatori, omaggi a un immaginario condiviso.

Negli anni Settanta e Ottanta, soprattutto, quando molte auto venivano personalmente qualificate dai proprietari con stemmi o indicazioni professionali o con l’appartenenza degli stesso ad associazioni o a elitarie corporazione – con il fine di manifestare l’appartenenza, appunto, a un gruppo d’elite – i gadget con l’indicazione di “auto dello staff della mafia” creavano un’aura di protezione sinistro attorno alle auto stesse, che spesso venivano depredate delle autoradio. Una deterrenza minima – avrà forse funzionato all’inizio? – e, soprattutto un gioco che equivaleva a dichiarare: non toccate la mia auto perchè io sono uno dello staff della mafia. Abbiatene paura.

La plachetta non è isolata. Negli Stati Uniti e in Europa, il mercato offre portachiavi, targhe da appendere in auto, spille e medaglioni metallici con la dicitura “Mafia Staff Car”, spesso con fori che imitano colpi di pistola o finiture cromate e patinate. Questi oggetti svolgono più funzioni: accessori automobilistici ironici, regali scherzosi o pezzi da collezione che raccontano il fascino e il paradosso di un mito cinematografico. Alcune curiosità arricchiscono ulteriormente il quadro: il termine “staff car” indica originariamente veicoli di rappresentanza o militari, qui ironicamente accostato alla mafia; l’iconografia mafiosa è stata modellata più dai registi come Coppola e Scorsese che dalle cronache criminali; in alcuni ciondoli, i fori simulano colpi di pistola richiamando la violenza con tono kitsch; il merchandising mafioso ha creato un microcosmo di collezionismo internazionale, dagli Stati Uniti all’Italia; infine, la scritta “Mafia Staff Car” compare anche su cover di libri, gadget da auto e abbigliamento streetwear.

L’oggetto invita a riflettere sul divario tra mito e realtà: la mafia storica è fatta di violenza, traffici illeciti e conflitti sanguinosi, mentre l’estetica hollywoodiana propone un ordine quasi aristocratico, in cui la brutalità si veste di eleganza e strategia.

Come nota il critico Maurizio Bernardelli Curuz, “La fascinazione della mafia deriva da una narrazione estetica e morale che ha trasformato la violenza in mito, il crimine in racconto, e il semplice gadget in icona pop. Giocava, in essa, una posizione anti-stato tra molti cittadini, specialmente giovani, causata da ciò che potremmo definire come posizione anti-liberale dello Stato stesso, che si poneva e che si pone al cospetto del cittadino con leggi insostenibili e con vessazioni burocratiche costanti. Stare, idealmente, con la mafia significava porsi contro lo Stato stesso”.