Marilyn e Kennedy, l’amore di due icone pop del Novecento. Foto rubate e immagini ufficiali. Il video

Gli amori dei Vip, nel Novecento, ricalcarono, in forma pop gli intrichi della vita sentimentale degli Dei ai tempi del mondo classico. Anche per questo motivo di proiezione universale su diversi archetipi umani e su combinazioni di situazioni, la storia tra il più potente uomo del mondo, John Kennedy e Marilyn, stella di Hollywood. assunse una valenza che si collocava in un punto mondano, al di là della linea che comunque era concessa di varcare all’umanità. Sostanzialmente nell’attrice e in John si univano giovinezza, bellezza, scioltezza nei modi, intrighi familiari, amore. E la morte violenta, per entrambi, che avrebbe bloccato per sempre le loro immagini prima che iniziasse un processo di decadenza fisica.