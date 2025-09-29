Marina Abramović a Venezia. La sacerdotessa della performance dialogherà con Tiziano e Tintoretto. Tutto ciò che si deve sapere

Un’ottantesima primavera

La grande retrospettiva all’Accademia durante la Biennale

Marina Abramović, l’artista che ha trasformato il proprio corpo in linguaggio universale, festeggerà a Venezia il suo ottantesimo compleanno. Dal 6 maggio al 19 ottobre 2026, le Gallerie dell’Accademia ospiteranno la mostra Transforming Energy, un evento che coincide con la 61ª Biennale d’Arte. Non un semplice tributo, ma un dialogo serrato tra passato e presente: le opere della performer più nota al mondo verranno installate all’interno di uno dei templi del Rinascimento, accanto ai capolavori di Tiziano, Giorgione, Tintoretto, Mantegna.

Marina Abramović a Palazzo Strozzi nel 2018 al Premio imperiale 2025

Fotografia di Francesco Pierantoni

L’idea non è nuova per l’Accademia, che nel 2022 aveva aperto le sale ad Anish Kapoor. Ma l’arrivo di Abramović, con i suoi “oggetti transitori” – strutture in quarzo, ametista, tormalina, mobili-scultura che si alimentano di energia più che di materia – rappresenta una svolta. «L’oggetto non è il punto, l’energia lo è», dichiarava l’artista ad Art in America. Un’affermazione che si comprende appieno solo collocando quelle forme nel cuore di un palazzo quattrocentesco, dove la pittura sacra del Rinascimento e la radicalità della performance contemporanea si fronteggeranno senza filtri.

Allestimento per le performance © Yu Jieyu

Chi è Marina Abramović

Dal corpo come ferita alla figura iconica dell’arte

Nata a Belgrado nel 1946, figlia di due partigiani dell’esercito jugoslavo, Marina Abramović cresce in un contesto severo, regolato dalla disciplina militare e da un’educazione rigida. Fin dall’inizio, però, la sua tensione creativa la porta a usare se stessa come materia prima dell’opera.

Negli anni Settanta, Abramović si impone con performance estreme: Rhythm 0 (1974), in cui offriva al pubblico oggetti – da una piuma a una pistola carica – chiedendo di usarli sul suo corpo, resta una delle esperienze più sconvolgenti nella storia dell’arte contemporanea. Seguiranno i lunghi anni della collaborazione con Ulay, compagno e partner artistico, fino alla celebre separazione performativa sulla Muraglia Cinese (The Lovers, 1988).

Con il passare dei decenni, Abramović è divenuta figura archetipica della performance: protagonista di mostre nei musei più importanti del mondo, Leone d’Oro alla Biennale di Venezia del 1997, celebrata dal MoMA con la retrospettiva The Artist is Present (2010), nella quale rimase seduta per ore, in silenzio, a guardare gli occhi degli spettatori.

Per lei il corpo è un tempio, ma anche una soglia: un mezzo per attraversare dolore, resistenza, energia spirituale e presenza collettiva.

Cos’è l’arte performativa

Origini e sviluppi di un linguaggio che ha scardinato i confini tradizionali

L’arte performativa nasce negli anni Sessanta come linguaggio radicale, in opposizione alla mercificazione dell’opera tradizionale. Non più oggetti, tele o sculture da possedere, ma azioni irripetibili in cui l’artista mette in gioco se stesso davanti al pubblico.

Le origini sono molteplici:

il Futurismo italiano , con i suoi spettacoli provocatori e teatrali;

, con i suoi spettacoli provocatori e teatrali; il Dada di Zurigo, che trasformava la lettura di poesie in evento anarchico;

di Zurigo, che trasformava la lettura di poesie in evento anarchico; il teatro sperimentale di Antonin Artaud e Jerzy Grotowski;

di Antonin Artaud e Jerzy Grotowski; la Body Art degli anni Settanta, che usava il corpo come supporto e ferita.

In questa genealogia, Abramović si colloca come sacerdotessa assoluta: ha reso la performance non soltanto un atto ribelle ma un rito capace di produrre energia, meditazione, resistenza fisica e trasformazione spirituale.

“Transforming Energy”

La mostra veneziana e il dialogo con i maestri del Rinascimento

La mostra, presentata già al Museum of Modern Art di Shanghai nel 2024, riunisce circa 150 opere: non solo documentazioni video delle performance, ma anche oggetti ibridi – letti, sedie, tavoli realizzati con pietre dure – che Abramović definisce strumenti per modificare la percezione del visitatore.

Tra gli accostamenti più suggestivi si annuncia quello tra la fotografia Pietà (con Ulay) del 1983, in cui Abramović regge il corpo esanime del compagno sulle ginocchia, e la celebre Pietà dipinta da Tiziano poco prima della morte, nel 1576. In quel confronto emerge la continuità di un’immagine arcaica, capace di trasformarsi da icona religiosa a simbolo dell’amore umano, dell’abbandono e della fragilità.

Il percorso all’Accademia diventa così un viaggio nel tempo: il dialogo tra i corpi di Abramović e i santi, tra le pietre dure delle sue installazioni e i pigmenti del Rinascimento, tra il dolore esibito e la trascendenza pittorica.

Venezia e Abramović

Una storia che attraversa le Biennali

La relazione tra Marina Abramović e Venezia è lunga e affettiva. L’artista ricorda ancora il primo viaggio in laguna con la madre, negli anni Sessanta, quando la città le apparve come una visione irreale. Dal Leone d’Oro vinto nel 1997 al ritorno per la Biennale del 2026, la Serenissima è stata per lei luogo di consacrazione e memoria personale.

«Tornare a Venezia è diventata una tradizione», ha dichiarato. «Dopo il Leone d’Oro, la città ha sempre avuto un posto speciale nella mia vita».

