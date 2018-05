Marina Abramović, Balkan erotic epic. Il sesso esibito in riti collettivi nell’opera dell’artista

Marina Abramović, Immagini da Balkan Erotic Epic

Abramović: “In quelle gonfie mammelle contadine pulsano dolore e mito, violenza, eros e spiritualità”.

Quando il seno femminile è immagine ostentata di cosmica ritualità, manifestazione di un sentire ancestrale, fatto di mito, di eros, di spiritualità, di dolorosa adesione e di fatalistica accettazione della violenza ineluttabile del vivere. Marina Abramović (Belgrado, 1946) storica protagonista dell’arte performativa e della Body Art, ha raggiunto altissimi esiti espressivi con molte sue performance, tra cui Balkan Erotic Epic, opera composta di un filmato e di un’istallazione multischermo. Così l’artista raccontava l’origine del lavoro: “Balkan Erotic Epic prende spunto dai miei studi sulla cultura popolare dei Balcani e sull’erotismo. Attraverso l’erotismo, l’essere umano ambisce a diventare simile agli dei. Nella cultura popolare la donna sposa il sole o l’uomo sposa la luna per conservare il segreto dell’energia creativa e, tramite l’erotismo, entrare in contatto con le indistruttibili energie cosmiche. La gente credeva che nell’energia erotica ci fosse qualcosa di sovrumano, provenienti da forze superiori. Gli oggetti osceni e i genitali maschili e femminili avevano una funzione molto importante nei riti per la fertilità e l’agricoltura dei contadini dei Balcani. Se ne faceva un uso assolutamente esplicito per un’infinità di scopi. Le donne esibivano la vagina, le natiche e il sangue mestruale. Gli uomini il pene durante la masturbazione e l’eiaculazione”.

Dopo aver consultato antichi manoscritti (dal XIV secolo in poi), individuandovi diversi riti pagani confermativi di tale comportamento nella cultura serba sin dal Medioevo, Marina Abranović ha iniziato a ricreare davanti allo sguardo della macchina da presa – in collaborazione con un troupe cinematografica di Belgrado e ricorrendo ad un cast composto esclusivamente di gente comune – quelle arcaiche pratiche, emblema del profondo legame tra l’uomo e la natura. Ecco così immagini di contadino in costume nazionale che palesano impassibili l’erezione, o che copulano con la terra, come se fosse la loro amata. Ecco – e sono le sequenze più famose di Balkan Erotic Epic – donne che si palpeggiano i seni guardando il cielo, donne fradice di pioggia, sporche di fango, sfinite, che al suolo dei campi offrono la propria vagina. Sequenze toccanti, a tratti disperate, che comunicano insieme corporeità e afflato spirituale. “Nella cultura attuale – abbiamo tolto al sesso ogni spiritualità, lo abbiamo reso vile, volgare e banale. Considero queste mie opere come una sorta di conferenza, molto educativa. Propongo di ritornare un po’ indietro nel tempo e di vedere come tutto ciò si ricolleghi alle nostre radici”.