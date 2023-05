Marina Abramović, retrospettiva (e performance) alla Royal Academy celebra i 50 anni di carriera

Programma delle repliche delle performance dal vivo* Le repliche delle performance dal vivo saranno eseguite da personale scelto e formato dal Marina Abramovic Institute. • Imponderabilia, 1977 Tutti i giorni, performance di 1 ora – le performance si svolgeranno durante tutta la giornata • Nude with Skeleton, 2002 Tutti i giorni, performance di 2 ore – le performance si svolgeranno durante tutta la giornata • The House with the Ocean View, 2002 5-15 ottobre, 1-12 novembre, 29 novembre-10 dicembre Performance di 12 giorni, 24 ore al giorno • Luminosity, 1997 Performance di 30 minuti – le performance si svolgeranno durante tutta la giornata. Luminosity non verrà eseguita negli stessi giorni di The House with the Ocean View. Le repliche si svolgeranno come segue: • Martedì – Giovedì: dalle 10:30 alle 17:30 • Venerdì: dalle 10:30 alle 20:30 • Sabato e Domenica: dalle 10:30 alle 17:30 *Il programma delle repliche è soggetto a modifiche.

