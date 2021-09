Marina Gasparini. Transiti. Tracce d’arte sul territorio. Installazioni suggestive a Quattro Castella

Valorizzare il territorio come risorsa per i suoi abitanti e le future generazioni. Dal 19 settembre al 28 novembre 2021, in cinque luoghi di interesse storico-artistico e naturalistico, dislocati all’interno del territorio comunale di Quattro Castella (RE), ecco “Transiti. Tracce d’arte sul territorio”, mostra personale dell’artista Marina Gasparini, a cura di Francesca Baboni e Stefano Taddei. Una mostra “diffusa” di opere ed installazioni open air, collocate nei pressi degli itinerari ciclopedonali che attraversano il versante collinare. L’arte contemporanea come chiave di lettura del presente, capace di recuperare la memoria storica dei luoghi, gettando un ponte tra il passato e il futuro. Ogni opera è realizzata con materiali ecosostenibili, nel rispetto dell’ambiente.

«Quando ci hanno incaricato del progetto – spiegano i curatori Francesca Baboni e Stefano Taddei – abbiamo pensato di invitare un’artista dal curriculum internazionale ma anche vicina al nostro territorio e che lavorasse sui temi legati al paesaggio naturale. La scelta è caduta su Marina Gasparini, artista bolognese di cui conoscevamo e apprezzavamo già il prezioso lavoro, che sa coniugare perfettamente l’utilizzo di materiali ecosostenibili a tematiche filosofiche e sociali, creando una sorta di religione della natura che ci riporta all’abitare uno spazio di transito».



Al Parco di Roncolo sarà installata una scultura tessile che riprende il noto emblema della “Calavera” messicana e ricorda al tempo stesso il soggetto seicentesco delle “Vanitas”, strettamente correlato al senso di precarietà della vita. La connotazione positiva del teschio messicano, legata all’eterno ritorno della ciclicità naturali, si trasforma così in un monito a rispettare la bellezza e la ricchezza dell’ambiente naturale.

Al Giardino delle Rose di Salvarano sarà posizionata una teoria di scritte circolari con alcuni versi poetici ispirati alla forma della rosa e alla sua “ontologia”.



A questo girare della rosa si è associato il moto universale dei pianeti e le fasi lunari disegnate al neon e tratte dal “De revolutionibus orbium coelestium” di Copernico. Sul sagrato dell’Eremo di San Michele Arcangelo di Salvarano sarà fissato un gruppo di “ghirlande” composte da scritte tratte da opere filosofiche e autori che fanno riferimento all’ecologia e ai beni naturali.

Come piante rampicanti, le ghirlande saranno intrecciate a tubi al led. Lungo la Via Matildica del Volto Santo, nel tratto ciclopedonale tra la Vasca di Corbelli e il ponte sul Crostolo a Puianello, sarà installato un “tendaggio” realizzato con un filo lungo 200 metri e rami ossidati. L’oggetto imita una pianta aerea infestante, detta “cuscuta” o “dodder”, alla cui ombra saranno posizionate alcune sedute che accoglieranno gli amanti delle passeggiate durante le loro soste.

Sul fronte della Chiesa della Mucciatella sarà posizionata una nuvola di filo, la cui forma è tratta da

un’incisione dell’artista tedesco Carl Wilhelm Kolbe. Nella nuvola è “imprigionata” una frase appartenente alla Lettera di San Paolo ai Filippesi realizzata in tubo al led azzurro che recita: “La nostra cittadinanza invece

è nei cieli”. Accanto all’opera, quattro stendardi che mostrano diverse comete.



Le opere di Marina Gasparini, tutte allestite all’aperto, sono visitabili nel corso dell’intera giornata. Presso

ogni sede sarà disponibile una mappa cartacea per consentire ad ogni visitatore o viandante di raggiungere le altre sedi ed un QR Code che consentirà al pubblico di accedere a contenuti inediti relativi all’opera, al progetto e all’artista.

Marina Gasparini

La biografia



Marina Gasparini è nata a Gabicce Mare (Pesaro e Urbino), vive e lavora a Bologna. L’uso della scrittura e

dell’emblema visivo e l’utilizzo delle fibre tessili sono elementi con cui intrattiene un rapporto privilegiato e

costante pur se assoggettato a continue riformulazioni. La sua pratica artistica si basa principalmente sull’installazione site-specific, spesso partendo dalla riformulazione di iconografie provenienti da epoche e culture diverse in dialogo con lo spazio architettonico. Ha esposto in gallerie e musei, in mostre personali e collettive e rassegne internazionali di fiber art. È docente di progettazione grafica all’Accademia di Belle Arti di Bologna; ha tenuto workshop presso l’Università di Salamanca, alla Universitade de Lisboa, alla Mimar Sinan Universitesi di Istanbul, alla PXL Mad University ad Hasselt (Belgio), all’Oulun Taidemuseo di Oulu (Finlandia), al Civic Art Center in Galesburg (Illinois), al Rinovation Pro Art Center a Shinano-Omachi (Giappone), all’Archivio del Libro d’Artista per Bambini di Merano. Ha partecipato a programmi di residenza artistica in Rajasthan, Giappone, Stati Uniti, Finlandia. Per approfondimenti: www.marina-gasparini.vision.

Marina Gasparini

Transiti. Tracce d’arte sul territorio

A cura di Francesca Baboni e Stefano Taddei

Comune di Quattro Castella, Reggio Emilia

19 settembre – 28 novembre 2021

Inaugurazione: domenica 19 settembre, ore 17.30, presso il Cinema Eden di Puianello

Con la partecipazione di Franco Arminio e interventi sonori di Mirco Ghirardini

SEDI DELLA MOSTRA:

➢ Parco di Roncolo

Via Giuseppe Verdi 23/1, 42020 Roncolo di Quattro Castella (RE)

➢ Giardino delle Rose

Via R. e J. Kennedy, 42020 Salvarano di Quattro Castella (RE)

➢ Eremo di San Michele Arcangelo

Via Nazario Sauro 1, 42020 Salvarano di Quattro Castella (RE)

➢ Via Matildica del Volto Santo

Ciclopedonale accessibile dalla Vasca di Corbelli

Via della Repubblica 29, 42123 Reggio Emilia

➢ Chiesa della Mucciatella

Via R. Valentini, 42020 Puianello di Quattro Casella (RE)