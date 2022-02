Massa cerca giovani e giovanissimi fumettisti per il museo “Gigi Guadagnucci”

Il museo Gigi Guadagnucci sta cercando giovani fumettisti delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado per creare una storia a fumetti ambientata al museo dedicato allo scultore massese.

Il museo aderisce infatti all’iniziativa di FUMETTI NEI MUSEI, un progetto del Ministero della Cultura per le attività educative dei luoghi della cultura italiani, che recentemente ha chiamato a realizzare un fumetto ambientato in uno dei tuoi musei preferiti.

“Per questo progetto abbiamo coinvolto un fumettista professionista che creerà la nostra storia sul museo ed insieme al suo lavoro vorremmo presentare, in collaborazione con le scuole del territorio, l’elaborato di un giovane studente. – dicono i responsabili del museo – Partecipare al nostro progetto è semplice:

1. Scrivete a [email protected] manifestando l’interesse a partecipare.

2. Noi vi invieremo il materiale per disegnare la storia.

3.Inviateci via e-mail i fumetti sul museo, i ragazzi avranno a disposizione sei vignette per scrivere e disegnare con la tecnica preferita.

4. Il lavoro selezionato per rappresentare il museo verrà da noi inviato a FUMETTI NEI MUSEI.

Le storie verranno poi pubblicate sul profilo FaceBook di FUMETTI NEI MUSEI.

https://fumettineimusei.it/

PER INFO E MATERIALE: [email protected]

COGLIAMO L’OCCASIONE PER RICORDARE CHE, VISTA LA MOMENTANEA DIFFICOLTA’ PER LE CLASSI DI FARE USCITE ESTERNE, TUTTI I NOSTRI PERCORSI DIDATTICI – ECCETTO PERFORMING THE MUSEUM – SONO DECLINABILI IN DAD



PER INFO: [email protected]

Il Museo Gigi Guadagnucci ha aperto le porte al pubblico nel 2015, in occasione del centesimo anniversario dalla nascita di Gigi Guadagnucci (Massa, 1915-2013). Grande scultore nato a Massa ma formatosi in Francia e vissuto a lungo a Parigi, Guadagnucci è stato uno dei principali maestri del marmo del XX secolo: il museo trae origine dalla donazione di un consistente nucleo di sue opere, ceduto dall’artista stesso e dalla moglie, al Comune di Massa nel 2012 con l’obiettivo specifico di aprire un museo che contenesse una selezione significativa della sua produzione. La sede, il piano terra e l’interrato della seicentesca Villa della Rinchiostra, immersa in uno splendido parco, era stata identificata quando Gigi Guadagnucci era ancora in vita: lo scultore riteneva che l’apertura di un museo potesse costituire la base per trasformare la villa in un polo dedicato alle arti contemporanee. Il Museo – allestito dagli architetti Giuseppe Cannilla e Alberto Giuliani – ospita quarantasei opere di Gigi Guadagnucci, eseguite tra il 1957 e il 2005, che documentano l’intero percorso creativo dell’artista.