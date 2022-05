Mattoni romani trovati nello scavo presso il Mausoleo di Cecilia Metella. Cosa significa la scritta

“Il bollo poteva riportare informazioni relative alla produzione come il nome della figlina, cioè dell’officina in cui erano stati realizzati, oppure il nome dell’officinator cioè il capo-officina o ancora la datazione, attraverso il nome dei consoli. – Questi che vi mostriamo sono stati recuperati in queste ore, quindi possiamo anticiparvi solo qualcosa. Sembra di poter leggere la parte iniziale di un bollo già noto recante il testo: C·VILLI CRES SVL che sta per C. Villi Cres(centis) Sul(picianum sc. opus) e ci permetterebbe di datare i mattoni in età adrianea. Ringraziamo Francesca Cerrone e Gianfranco De Rossi per queste primissime informazioni”.

