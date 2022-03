Maurizio Cattelan, autoritratto pendente con cappio al collo. E un abito da sposo. E un bouquet nuziale

You di Maurizio Cattelan dal 28.03.2022. Il gallerista Massimo De Carlo di presenta Maurizio Cattelan’s YOU. “YOU è un nuovissimo progetto su cui riflettere istinti umani fondamentali: amore, amicizia, affetto, potere, perdita e sconfitta. – afferma il responsabile della galleria – Questo nuovo lavoro di l’arte appare come una rivelazione e apre le porte a un spazio inaspettato, usato qui per la prima volta, dentro i meandri della Casa della Galleria Corbellini-Wassermann. You è un’allucinazione, un’immagine simultanea di controllo e fallimento. Un generoso gesto di benvenuto o un triste e inevitabile addio, YOU esplora il ruolo dell’individuo nella sfera collettiva: un’ammissione di resa, o forse un’affermazione di gentilezza. Afferma questo nuovo intervento di Maurizio Cattelan la morte di grandi potenze, mentre ne infonde una nuova energia nella forza dell’individuo. Nonostante cerchi di creare una distanza tra l’opera e il spettatore, YOU di Maurizio Cattelan è sicuramente tutto ciò che siamo. Viale Lombardia 17, 20131 Milano (MI), IT [email protected] T. +39 02 7000 3987”.

