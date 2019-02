Maurizio Stefano Domenico Cattaneo. Il ritmo, la luce e la pesantezza della materia in un astratto

Maurizio Stefano Domenico Cattaneo è uno degli artisti insigniti del Premio Finalistini Nocivelli 2018 per l’opera che qui brevemente presenta e analizza

“L’opera finalista “ Composizione astratta 13A/ 016 “è significativa nel mio percorso di ricerca. Ho rappresentato il movimento, il ritmo, la luce e la pesantezza della materia. Una ricerca meticolosa che utilizza dei gesti primordiali e sintetici. La natura è per me fonte inesauribile di ispirazione, il cielo, la pioggia, la luce che origina la materia. Il nero profondo della notte, il rosso rappresenta il limite formale e concettuale. Altro tema è il movimento, l’ energia, la caduta delle foglie, il vento, il vuoto ed il pieno che rappresentano il ricordo ed il presente per esprimere i miei stati d’ animo. Il rapporto intenso tra uomo e natura, l’essenza della vita. Il mio lavoro astratto è fatto di segni, texture, graffi, stratificazioni, velature. Utilizzo colori di vario tipo anche costruiti da me in base al tipo di effetto da ottenere.

Cenni biografici

Maurizio Stefano Domenico Cattaneo è maestro d’arte, diploma conseguito presso l’Istituto Statale d’ Arte di Cantù. Maturità d’arte applicata, diploma conseguito presso l’Istituto Statale d’Arte di Giussano. La sua attività espressiva è legata alla ricerca nell’ambito dell’astrazione e del segno. Partecipa a mostre collettive e a concorsi di pittura internazionali. Il percorso è ispirato agli studi effettuati sul Bauhaus ed in particolare su Kandinsky l’arte reale e lo spirituale nell’ arte. Approfondisce anche studi sulla percezione visiva nell’arte e psicologia della visione. Porta avanti una sperimentazione legata ai segni e al colore.

