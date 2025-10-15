Mega-strutture preistoriche individuate tra il Carso di Trieste e la Slovenia. Cosa sono? Gli archeologi sono scesi a vedere. Lo studio

Una recentissima indagine mediante scansione laser aerea (ALS) sull’altopiano carsico dell’entroterra adriatico, nell’area compresa tra il Carso triestino e le zone della Slovenia meridionale, ha portato alla luce un fenomeno straordinario: megastrutture in pietra a secco, finora sconosciute, progettate per la gestione su larga scala della fauna selvatica. Gli archeologi hanno identificato quattro strutture principali, denominate K01, K02, K03 e K04, distribuite su un’area complessiva di circa 870 chilometri quadrati, sfruttando le peculiarità topografiche del paesaggio carsico. Lo studio, compiuto da Dimitrij Mlekuž e Tomaž Fabec, è stato pubblicato in queste ore.





Le strutture si caratterizzano per muri a basso profilo e allineamenti a imbuto, spesso incastonati tra doline o scogliere naturali, con l’obiettivo di guidare gli animali selvatici verso recinti profondi e nascondigli, dove potevano essere catturati. Il loro funzionamento implicava un coordinamento attentamente pianificato: gruppi di cacciatori posizionati lungo percorsi strategici spingevano i cervi e altri ungulati lungo gli imbocchi delle strutture, sfruttando il terreno e i vincoli naturali per concentrare i movimenti della fauna e minimizzare la dispersione. Alcuni percorsi includevano bacini, doline collegate e piccoli imbocchi laterali, progettati per gestire eventuali deviazioni degli animali.

Planimetrie delle quattro monumentali strutture a imbuto (K01-K04) basate su dati ALS (Airborne Laser Scanning). Ogni pannello mostra le caratteristiche lapidee nel loro contesto paesaggistico immediato @ Dimitrij Mlekuž e Tomaž Fabec



Gli studiosi osservano come la forma architettonica, la collocazione e l’integrazione paesaggistica delle strutture suggeriscano un sistema di caccia comunitaria sofisticato, senza precedenti noti in Europa: “Le strutture in pietra a forma di imbuto dell’altopiano carsico impongono una riconsiderazione della scala, dell’organizzazione e dell’impegno ecologico delle comunità preistoriche dell’Europa meridionale. Sebbene la cronologia precisa della loro costruzione rimanga irrisolta, la struttura architettonica, l’analisi della visibilità basata su GIS, il contesto paleoambientale e i dati faunistici supportano collettivamente un’interpretazione incentrata sull’intercettazione degli ungulati selvatici.”

La datazione dei reperti organici associati indica che le megastrutture furono abbandonate prima della tarda età del bronzo, collocandole potenzialmente nel mesolitico, nel neolitico o nel bronzo iniziale. Questa incertezza cronologica permette due possibili interpretazioni: se di origine mesolitica, le strutture rappresenterebbero un picco di complessità sociale dei raccoglitori dell’Europa meridionale, emerso dopo l’inondazione della Grande Pianura Adriatica; se costruite nel Neolitico o nell’Età del Bronzo, segnerebbero l’integrazione della caccia su larga scala in sistemi di produzione e gestione delle risorse, ampliando l’interazione tra comunità umane e animali selvatici.

La scala monumentale delle strutture più grandi, le cui mura si estendono per oltre 3,5 chilometri, dimostra un lavoro collettivo altamente coordinato, sfidando la tradizionale distinzione tra piccole bande di cacciatori e comunità agricole. Le megastrutture carsiche riflettono un’abilità avanzata nel trasformare il paesaggio in infrastruttura funzionale, abbinando la conoscenza ambientale alla pianificazione strategica: “In entrambi i casi, queste installazioni rivelano dimensioni cruciali della vita preistorica: il coordinamento del lavoro comunitario al di là della sfera domestica, la trasformazione dei paesaggi in sistemi infrastrutturali e l’abbinamento dell’ecologia animale con la lungimiranza architettonica. Piuttosto che anomalie isolate, le trappole carsiche potrebbero rappresentare un capitolo mancante nella preistoria della modificazione del paesaggio europeo, che merita ulteriori esplorazioni comparative, cronologiche e regionali.”

Recinto terminale (fossa 2) all’apice della struttura K01. ( A ) Vista obliqua 3D derivata da fotogrammetria, che mostra il recinto situato sotto una bassa rupe alla base di una dolina. ( B ) Pianta del recinto con la posizione della sezione topografica indicata da una linea tratteggiata. ( C ) Sezione topografica lungo il transetto indicato, che mostra la configurazione della dolina, della rupe e della fossa. Pianta e sezione sono mostrate alla stessa scala per un confronto diretto. @ Dimitrij Mlekuž e Tomaž Fabec



Queste scoperte offrono una nuova prospettiva sulle capacità organizzative delle società preistoriche, mostrando come gruppi umani potessero mobilitare lavoro, conoscenze paesaggistiche e strategie ecologiche per gestire efficacemente le risorse naturali su larga scala. Le megastrutture carsiche rappresentano così non solo un’innovazione tecnologica nella caccia, ma anche un punto di svolta nella comprensione della complessità sociale e ambientale delle comunità dell’Europa meridionale preistorica.

Fonte: Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), DOI: 10.1073/pnas.2511908122