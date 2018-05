La vagina kajak di Megumi Igarashi Rokude Nashiko

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995>

Coma Banana Yoshimoto, che fu l’enfant terrible della letteratura, Megumi Igarashi (nata nel 1972 o 1973), che usa lo pseudonimo Rokude Nashiko, sconvolge i propri connazionali con espressioni spudorate. Ma se Banana utilizzava un mezzo comunque meno accessibile, quello della letteratura, Rokude usa l’eloquenza delle immagini e, pertanto, il suo messaggio risulta più esplicito. Nel luglio 2014 – la scultrice e disegnatrice di manga fu arrestata perchè, come ringraziamento a coloro i quali avevano sostenuto il suo progetto di realizzazione di kajak ricavati dall’ingrandimento delle foto 3d della sua vulva, l’artista aveva mandato, tramite mail, la foto del rilevamento.

Nel volgere di poche ore è scattato l’arresto. Ma più di ventimila persone hanno firmato una petizione on line che è stata inviata al governo. Una battaglia popolare, condotta soprattutto dai giovani, che hanno voluto sottolineare l’assurdità del comportamento della polizia giapponese. Gli avvocati presentarono istanza di scarcerazione, che fu accolta dai giudici. L’artista tornò in libertà, dopo una settimana. Megumi Igarashi lavora da tempo alla antidemonizzazione dell’organo sessuale femminile che è ancora considerato un tabù. E’ per questo che l’ha trasformato prima in pupazzetti infantili – i Decoman – poi, dadaisticamente, in un kajak. ricavato una stampante 3d, che ha sovrapposto la scultura-calco dell’organo genitale femminile al corpo galleggiante della piccola imbarcazione.

