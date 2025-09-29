Meravigliosa scoperta ora nel mare Adriatico. Sai cos’è questo? E’ un relitto romano. Cosa trasportava? Dov’era diretto? Rispondono gli esperti

Una nave del I-II secolo si svela con il suo carico di storia

La scoperta inattesa

Un frammento di legno ha aperto la strada a un intero vascello

Nelle acque placide della baia di Barbir, non lontano dall’antica colonia di Iader – l’attuale Zara – il tempo ha custodito un segreto per quasi duemila anni. È lì, sotto strati di sabbia e memoria, che gli archeologi del Centro Internazionale di Archeologia Subacquea di Zara hanno rinvenuto i resti straordinariamente conservati di una nave romana lunga circa 12,5 metri, databile tra il I e il II secolo d.C.

La silhouette dell’inbarcazione romana (Crediti fotografici: A. Divić/Centro internazionale di archeologia subacquea di Zara)



Il primo indizio risale al momento in cui i ricercatori si sono imbattuti in un semplice pezzo di legno con un chiodo di ferro incastonato. «Abbiamo trovato un pezzo di legno con un chiodo di ferro, il che suggeriva che nelle vicinanze potesse esserci qualcosa di più significativo», ha raccontato a HRT il direttore del Centro, Mladen Pešić. Quell’indizio apparentemente modesto si rivelò il varco d’ingresso a un intero mondo sommerso: anno dopo anno, la ricerca si allargò, fino a che nel 2025 gli archeologi hanno potuto rivelare l’intera sagoma dell’imbarcazione.

Una nave che trasportava olive

Le anfore perdute, le scoperte inattese

Tra le tavole del relitto, gli archeologi hanno trovato centinaia di noccioli di olive: un dettaglio che vale quanto un carico di anfore intatte. È la prova che la nave serviva come trasporto commerciale, probabilmente collegata a una tenuta agricola locale, che utilizzava il porto di Barbir come punto di smistamento delle merci.

Si trattava di imbarcazioni robuste e affidabili, adatte a navigare sia lungo le coste che in mare aperto. «Era un tipo di costruzione navale molto precisa e stabile, in grado di trasportare carichi pesanti e di navigare su medie e lunghe distanze», ha sottolineato Anton Divić, proprietario della società croata di archeologia subacquea NavArchos. Navi come questa erano linfa vitale per l’economia dell’Adriatico romano: connettevano le produzioni locali ai mercati mediterranei, rifornivano le città e gli accampamenti militari, intrecciavano vita quotidiana e strategia imperiale.

Conservazione e tecnologia

Fotogrammetria, modelli e ricostruzioni in scala

La struttura, ancora perfetta (Crediti fotografici: A. Divić/Centro internazionale di archeologia subacquea di Zara)



Se la nave non potrà essere fisicamente recuperata – troppo alti i costi, troppo alto il rischio di comprometterne la fragile integrità – i ricercatori hanno scelto la via della documentazione digitale e della conservazione in situ. Dopo averla minuziosamente rilevata con migliaia di fotografie sovrapposte e rilievi fotogrammetrici, il relitto verrà nuovamente protetto con geotessile e sabbia, tornando a quel sonno che per secoli lo aveva preservato.

Ma le immagini tridimensionali e i dati raccolti daranno nuova vita alla nave. È in programma la realizzazione di un modello in scala 1:10, che restituirà il profilo originario dell’imbarcazione e permetterà di comprendere più a fondo i metodi costruttivi degli artigiani navali romani. Questo modello diventerà anche uno strumento didattico e scientifico, utile per mettere in dialogo archeologi, storici e il grande pubblico.

Il porto romano di Barbir

Un approdo minore in un corridoio strategico

La baia di Barbir non era un approdo qualsiasi. Situata a ridosso delle isole dalmate, offriva acque tranquille e un facile accesso alla terraferma. Lì si trovava un piccolo porto romano, già individuato in precedenti ricognizioni archeologiche subacquee, che fungeva da nodo di collegamento tra l’entroterra agricolo e le rotte marittime.

Il sito sorge a breve distanza da Iader, colonia romana fondata nel I secolo a.C., che divenne un importante centro amministrativo e commerciale della provincia della Dalmazia. Barbir costituiva il porto di servizio di un hinterland ricco di ville rustiche, uliveti e vigneti, le cui produzioni agricole alimentavano tanto le città costiere quanto il mercato adriatico.

Il relitto testimonia così l’intensità di una rete di traffici che non si limitava alla scala locale: da qui le merci potevano raggiungere Salona, la capitale provinciale situata presso l’attuale Spalato, e da lì imbarcarsi verso l’Italia, oppure seguire le rotte lungo l’Adriatico orientale verso le province balcaniche. In questo mosaico di scambi, anche un vascello di 12 metri caricava sulle sue stive il peso di un’economia connessa al grande organismo imperiale.

Barbir, un tassello di storia marittima

Il mare come archivio della memoria

La scoperta della nave di Barbir illumina dunque non solo una tecnica costruttiva o un frammento di vita quotidiana, ma un intero paesaggio storico. Nel silenzio della baia si intrecciano memorie di agricoltura e commercio, di rotte interne e scambi mediterranei, di comunità locali e potere romano. Il mare, che ha custodito a lungo la sua forma, continua a restituirla oggi come un documento fragile, ma eloquente, della vita nell’Adriatico di duemila anni fa.

